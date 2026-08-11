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Mengenal Glukomanan, Serat yang Bantu Jaga Gula Darah Setelah Makan

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 12 Agustus 2026 |13:05 WIB
Mengenal Glukomanan, Serat yang Bantu Jaga Gula Darah Setelah Makan
Mengenal glukomanan. (Foto: Freepik)
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PERNAHKAH kamu mendengar kata glukomanan? Ini adalah serat penting yang bantu menjaga gula darah setelah makan.

Menjaga kadar gula darah sendiri kerap diidentikkan dengan pantangan ekstrem. Salah satunya mengeliminasi nasi secara total dari piring saji.

Padahal, mengelola gula darah sebenarnya tak melulu soal memangkas karbohidrat secara drastic. Ada cara lain yang bisa dilakukan dengan memilih jenis karbohidrat yang tepat untuk tubuh.

Gula Darah Naik

1. Cegah Gula Darah

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Gia Pratama dalam unggahan video di akun Instagramnya menjelaskan analogi sederhana mengenai bagaimana makanan mempengaruhi kadar gula dalam tubuh. Menurutnya, proses masuknya glukosa ke aliran darah bekerja layaknya arus lalu lintas di jalan raya.

"Teman-teman bayangkan aliran darah kita itu seperti jalan raya. Setelah makan, glukosa akan masuk seperti kendaraan. Kalau semuanya masuk berbarengan sekaligus, jalannya jadi padat. Sama seperti gula darah yang bisa naik dengan cepat," ujar dr. Gia.

Untuk mencegah "kemacetan" atau lonjakan gula darah mendadak tersebut, tubuh membutuhkan asupan yang mampu memperlambat proses penyerapan. Di sinilah peran penting serat, khususnya jenis serat khusus yang kini kian populer di dunia gaya hidup sehat, yaitu glukomanan.

"Nah, makanan yang mengandung serat lebih tinggi dapat membantu memperlambat penyerapan glukosa sehingga kenaikan gula darah menjadi tetap bertahap. Salah satu jenis serat yang sudah cukup banyak diteliti adalah glukomanan," tambah dia.

 

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