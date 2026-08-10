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Stop Minum Alkohol Sebelum Seks, Ini Manfaatnya

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 15 Agustus 2026 |02:04 WIB
Stop Minum Alkohol Sebelum Seks, Ini Manfaatnya
Stop Minum Alkohol Sebelum Seks, Ini Manfaatnya (Foto: Freepik)
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JAKARTAAlkohol kerap dianggap dapat membuat seseorang lebih rileks dan percaya diri saat bersama pasangan. Namun, efek tersebut tidak selalu berujung pada pengalaman seksual yang lebih baik. Konsumsi alkohol sebelum berhubungan intim justru dapat memengaruhi gairah, respons tubuh, hingga kualitas hubungan seksual.

Mengurangi atau menghentikan konsumsi alkohol untuk sementara waktu dapat menjadi salah satu cara untuk melihat perubahan pada kondisi tubuh. Selain berpotensi mendukung kesehatan seksual, mengurangi alkohol juga dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik dan mental secara keseluruhan, demikian dilansir dari laman bodyandsoul

Alkohol Bisa Memengaruhi Gairah dan Performa Seksual

Menurut ahli gizi Chloe McLeod, alkohol dapat berdampak terhadap libido dan performa seksual karena memiliki efek depresan pada sistem saraf.

Konsumsi alkohol dalam jumlah tertentu mungkin membuat seseorang merasa lebih santai pada awalnya. Namun, ketika dikonsumsi berlebihan, efek tersebut dapat berbalik dan mengganggu respons tubuh terhadap rangsangan seksual.

Mengurangi alkohol berpotensi membantu meningkatkan sensitivitas tubuh, gairah, serta stamina. Kondisi fisik dan mental yang lebih baik juga dapat mendukung kualitas keintiman bersama pasangan.

Dengan demikian, alkohol sebaiknya tidak dianggap sebagai cara untuk meningkatkan performa seksual.

Berhenti Minum Alkohol Tidak Hanya Berdampak pada Kehidupan Seks

      
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