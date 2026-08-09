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Viral! Foto Ibu Ini Ada di Truk yang Lagi Jalan di Tol, Begini Reaksi Sopir!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |06:03 WIB
Viral! Foto Ibu Ini Ada di Truk yang Lagi Jalan di Tol, Begini Reaksi Sopir!
Viral foto perempuan di truk. (Foto: dok Instagram/alifhiafitri)
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JAKARTA - Viral di media sosial foto seorang ibu jadi gambar di belakang truk. Ia mengambil video sebuah truk yang sedang jalan di tol sambil memangku anaknya yang tertidur.

Lalu, saat mobilnya berada persis di samping truk ia membuka kaca mobil dan berteriak pada sopir truk. “Bang.. bang yang digambar saya tuh, itu saya,” ucapnya. Sontak saja sopir truk terkejut dan tertawa terbahak. 

Di samping foto tersebut terukir sebuah tulisan, “jangan berdo’a di SOSMED, Sebab Tidak Ada Malaikat Yang Ditugaskan Membaca POSTINGANMU”.

Postingan tersebut dibagikan oleh akun alifhiafitri dan disukai oleh 2,2 juta netizen. Ia menulis caption, “ga ekspek kejadian…”

Ada lebih dari 7.000 respons positif dan merasa terhibur yang memenuhi kolom komentarnya.

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