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Gaya Simple nan Elegan Alyssa Daguise saat Gendong Baby Soso Dibanderol Rp240 Juta

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 10 Agustus 2026 |10:03 WIB
Gaya Simple nan Elegan Alyssa Daguise saat Gendong Baby Soso Dibanderol Rp240 Juta
Outfit Alyssa Daguise. (Foto: dok Instagram/alyssadaguise)
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JAKARTA - Sudah lihat gaya matching Alyssa Daguise dan baby Soso dalam balutan outfit butter yellow? Ternyata tak hanya matching, harga over look-nya capai ratusan juta.

Sambil menggendong baby Soso dengan wajah sumringah, Alyssa tampil dengan kemeja garis-garis butter yellow. Ia menambahkan aksesoris kalung dari Tiffany & Co, Tiffany Knot Pendant in Rose Gold with Diamonds senilai Rp116 juta, cincin Cartier Love Ring Classic 3 Diamonds seharga Rp82 juta, dan anting Dior Daisy Tribales Earrings yang dibanderol dengan harga Rp10 juta.

Selain itu, Alyssa juga mengenakan sandal Chanel Pre-fall/winter 2026 Thong Sandals dengan harga Rp21,7 juta, ditambah Tom Ford Redford Sunglasses senilai Rp8,8 juta.

Alyssa Daguise
Alyssa Daguise dan Baby Soso. (Foto: dok Instagram/alyssadaguise)

Bukan itu saja, padanan outfit butter yellow-nya seharga Rp3,7 juta untuk Deija Pants Limoncello dan dipadukan dengan Amelie Shirt Limoncello senilai Rp3,6 juta dari brand Elce. Outfit Alyssa tampak minimalis dan simpel, namun di balik penampilannya tersebut outfitnya dibanderol lebih dari Rp200 juta.

Meski begitu, penampilannya yang menonjolkan kesan hangat dan manis, bisa jadi inspirasi. Balutan butter yellow, kemeja oversize, dan celana kulot tampak nyaman dan modis. Tentunya, dengan harga yang lebih terjangkau ya!

(Agustina Wulandari )

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