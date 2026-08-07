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Bolehkah Remaja Lakukan Botox, Filler, atau Tanam Benang?

Djanti Virantika , Jurnalis-Sabtu, 08 Agustus 2026 |09:10 WIB
Bolehkah Remaja Lakukan Botox, Filler, atau Tanam Benang?
Remaja perawatan estetika. (Foto: Freepik)
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PERAWATAN estetika seperti botox, filler, hingga tanam benang kini semakin populer. Bahkan, perawatan ini turut digemari kalangan anak muda.

Namun, muncul pertanyaan, apakah prosedur tersebut aman dilakukan oleh seseorang yang masih berusia remaja, misalnya 15 hingga 17 tahun? Pasalnya, remaja juga kerap memiliki tuntutan pekerjaan seperti harus sering tampil di depan kamera?

Botox

1. Bolehkah Remaja Lakukan Botox, Filler, atau Tanam Benang?

Head Doctor & Clinic Development Manager Derma Express Indonesia, dr. Gerrit Y. Fanuel, dalam acara Morning Zone yang tayang di Youtube Okezone menjelaskan bahwa tindakan estetika pada usia muda perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Menurutnya, usia ideal untuk melakukan beberapa prosedur kecantikan umumnya berada di atas 20 tahun.

Namun, dalam kondisi tertentu, tindakan medis tetap dapat dipertimbangkan. Hal itu bisa dilakukan jika memang ada kebutuhan khusus.

"Kalau memang dibutuhkan, biasanya dinilai dulu apakah betul-betul harus dilakukan atau tidak," ujar dr. Gerrit.

dr. Gerit memberikan contoh pasien berusia 18 tahun yang berprofesi sebagai model dan memiliki tuntutan pekerjaan di luar negeri. Dalam kondisi tersebut, tindakan tertentu masih dapat dilakukan dengan catatan menggunakan dosis seminimal mungkin.

"Kalau memang harus dilakukan, sebisa mungkin dosisnya diminimalkan," jelas dr. Gerrit.

 

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