Benarkah Makan Coklat Sebelum Seks Bikin Pria Ganas di Ranjang? Cek 5 Faktanya

JAKARTA - Benarkah makan coklat sebelum seks bikin pria ganas di ranjang? Cek dulu faktanya. Cokelat hitam atau dark chocolate kerap dikaitkan dengan peningkatan gairah seksual.

Anggapan tersebut muncul karena cokelat mengandung berbagai senyawa yang berpotensi memengaruhi suasana hati, sirkulasi darah, hingga tingkat energi. Meski begitu, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa makan cokelat sebelum berhubungan intim dapat langsung membuat pria lebih perkasa di ranjang.

Dark chocolate mengandung kakao dalam kadar tinggi yang kaya akan antioksidan, mineral, serta senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa kandungan tersebut dipercaya dapat membantu mendukung fungsi seksual apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat, demikian dilansir dari laman For Men.

Berikut lima fakta mengenai manfaat cokelat hitam yang sering dikaitkan dengan kesehatan seksual.

1. Membantu Meningkatkan Suasana Hati

Dark chocolate mengandung phenylethylamine (PEA) dan mampu merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan nyaman. Selain itu, cokelat juga berperan dalam meningkatkan kadar serotonin yang membantu menjaga suasana hati tetap stabil.