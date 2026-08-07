Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Benarkah Makan Coklat Sebelum Seks Bikin Pria Ganas di Ranjang? Cek 5 Faktanya

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 09 Agustus 2026 |02:11 WIB
Benarkah Makan Coklat Sebelum Seks Bikin Pria Ganas di Ranjang? Cek 5 Faktanya
Benarkah Makan Coklat Sebelum Seks Bikin Pria Ganas di Ranjang? Cek 5 Faktanya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Benarkah makan coklat sebelum seks bikin pria ganas di ranjang? Cek dulu faktanya. Cokelat hitam atau dark chocolate kerap dikaitkan dengan peningkatan gairah seksual. 

Anggapan tersebut muncul karena cokelat mengandung berbagai senyawa yang berpotensi memengaruhi suasana hati, sirkulasi darah, hingga tingkat energi. Meski begitu, belum ada bukti ilmiah yang menyatakan bahwa makan cokelat sebelum berhubungan intim dapat langsung membuat pria lebih perkasa di ranjang.

Dark chocolate mengandung kakao dalam kadar tinggi yang kaya akan antioksidan, mineral, serta senyawa aktif yang bermanfaat bagi kesehatan. Beberapa kandungan tersebut dipercaya dapat membantu mendukung fungsi seksual apabila dikonsumsi sebagai bagian dari pola hidup sehat, demikian dilansir dari laman For Men.

Berikut lima fakta mengenai manfaat cokelat hitam yang sering dikaitkan dengan kesehatan seksual.

1. Membantu Meningkatkan Suasana Hati

Dark chocolate mengandung phenylethylamine (PEA) dan mampu merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon yang berkaitan dengan rasa senang dan nyaman. Selain itu, cokelat juga berperan dalam meningkatkan kadar serotonin yang membantu menjaga suasana hati tetap stabil.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/07/298/3234702/obat_kuat-roHv_large.jpg
Jadi Obat Kuat Alami, Ini 7 Manfaat Semangka untuk Gairah Seksual Pria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/06/298/3234621/seks-nkAj_large.jpg
7 Minuman yang Bikin Tahan Lama di Ranjang, Bagus Diminum Sebelum Hubungan Intim
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/05/612/3234372/seks-d9Bu_large.jpg
Pemanasan Sebelum Berhubungan Seks, Ini Manfaat yang Jarang Diketahui Pasangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/04/612/3234175/seks-Ucpd_large.jpg
5 Hal yang Dilarang Sebelum Berhubungan Seks agar Tetap Nyaman dan Aman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/03/612/3233989/posisi_seks-vues_large.jpg
3 Posisi Seks yang Enggak Aman Buat Pasangan Lansia, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/612/3233759/posisi_seks-qGrS_large.jpg
3 Posisi Seks yang Paling Disukai Wanita, Pria Wajib Tau Nih!
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement