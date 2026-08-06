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Alasan Semangka Ampuh Redakan Pegal dan Lelah setelah Banyak Berjalan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 06 Agustus 2026 |10:05 WIB
Alasan Semangka Ampuh Redakan Pegal dan Lelah setelah Banyak Berjalan
Semangka. (Foto: dok Magnific/KamranAydinov)
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JAKARTA - Berjalan kaki adalah salah satu cara yang membuat badan lebih bugar dan sehat. Namun, saat cuaca panas, kaki sering kali terasa pegal, bengkak, atau cepat lelah setelah banyak berjalan. 

Nah, kamu tak perlu panik. Menurut Cleveland Clinic, ternyata, semangka bisa menjadi salah satu buah yang membantu mengurangi keluhan tersebut berkat kandungan air dan nutrisinya yang melimpah. 

Semangka terdiri dari sekitar 90–92 persen air, sehingga sangat baik untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Saat tubuh kekurangan cairan, otot dan sendi lebih mudah terasa kaku, sehingga berjalan pun bisa terasa lebih berat dan tidak nyaman. Dengan mencukupi kebutuhan cairan, tubuh dapat bekerja lebih optimal, termasuk menjaga fungsi otot dan sirkulasi darah. 

Kandungan Citrulline Bantu Lancarkan Aliran Darah

Dilansir dari Healthline, semangka juga mengandung citrulline, yaitu asam amino yang di dalam tubuh akan diubah menjadi arginine. Proses ini membantu meningkatkan produksi nitric oxide, senyawa yang berfungsi melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menjadi lebih lancar. Sirkulasi darah yang baik dapat membantu otot menerima oksigen dan nutrisi lebih efisien, sekaligus mengurangi rasa pegal setelah beraktivitas.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa citrulline berpotensi membantu mengurangi nyeri otot setelah berolahraga, meskipun hasil risetnya masih terus dipelajari. 

Kaya Antioksidan

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