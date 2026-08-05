Viral! Potret Baila No Na Keciduk Jalan Bareng Ivar Jenner, Pacaran?

NAMA penyanyi muda Baila No Na dan pesepakbola Timnas Indonesia, Ivar Jenner, tengah menjadi perbincangan hangat di media sosial. Hal ini bermula setelah beredar potret yang memperlihatkan keduanya sedang berjalan bersama di sebuah lokasi.

Unggahan tersebut dengan cepat menyita perhatian warganet. Banyak yang mengaku terkejut melihat kebersamaan Baila Nona dan Ivar Jenner, sementara sebagian lainnya langsung membanjiri kolom komentar dengan berbagai dugaan mengenai hubungan keduanya.

1. Potret Keciduk Jalan Bareng

Ya, dalam sebuah video yang beredar di media sosial pada akhir Juli 2026, terlihat Baila Fauri yang merupakan member dari No Na, berjalan berdampingan dengan Ivar Jenner. Keduanyatampak habiskan waktu bersama di sebuah pusat perbelanjaan.

Ivar dan Baila pun sama-sama tampil dengan busana kasual. Ivar mengenakan kaus coklat dan topi berwarna hitam.

Sementara itu, Baila tampil dengan tank top hitam. Rambutnya dibiarkan terurai sehingga membuat parasnya begitu menawan.

Meski demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Baila maupun Ivar Jenner terkait momen yang viral tersebut. Karena itu, belum dapat dipastikan dalam konteks apa keduanya sedang bersama saat foto tersebut diambil.