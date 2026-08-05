Viral! Penonton Bioskop Dikeroyok saat Nonton Film Spider-Man

JAKARTA – Sebuah video yang memperlihatkan keributan di dalam bioskop saat penayangan film Spider-Man viral di media sosial X. Dalam video tersebut, seorang penonton diduga menjadi sasaran pengeroyokan setelah disebut terus berbicara keras dan membocorkan alur cerita (spoiler) kepada penonton lain.

Video itu diunggah oleh akun X @afrkml dan langsung menarik perhatian warganet. Dalam keterangannya, pemilik akun menyebut keributan bermula karena salah satu penonton dianggap mengganggu kenyamanan selama film diputar.

“Wkwkw ada yg dikeroyok di dalam bioskop saat nonton Spiderman krn bacot banget berisik sampe spoiler2 segala. Mampus sih dikeroyok, tp akhirnya malah ngerusak pengalaman nonton banyak orang gara2 satu org tengil,” tulis akun tersebut.

Dalam rekaman yang beredar, tampak sejumlah orang terlibat adu fisik di area kursi penonton. Akibatnya, suasana di dalam ruang bioskop menjadi ricuh dan mengganggu jalannya pemutaran film.

Spoiler Film

Unggahan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari warganet. Sebagian menilai penonton yang membuat keributan dan membocorkan jalan cerita memang layak mendapat teguran. Namun, mereka juga menyayangkan aksi pengeroyokan yang justru mengganggu pengalaman menonton pengunjung lain.