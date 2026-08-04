Profil dan Potret Joanna Alexander yang Resmi Menikah dengan Immanuel Christover

JAKARTA – Profil dan Potret Joanna Alexander yang Resmi Menikah dengan Immanuel Christover. Kabar bahagia datang dari aktris Joanna Alexandra yang resmi melepas masa jandanya. Ia menikah dengan Immanuel Christover dalam prosesi pemberkatan yang berlangsung di The Westin, Jakarta Selatan, pada 2 Agustus 2026.

Momen sakral tersebut turut mencuri perhatian publik. Joanna tampil anggun mengenakan gaun bernuansa merah muda yang dipadukan dengan outer rancangan Svarna by Ikat Indonesia. Desainer Didiet Maulana mengungkapkan bahwa busana tersebut dibuat sesuai keinginan Joanna yang mengusung konsep taman bunga sebagai inspirasi utama.

Profil Joanna Alexandra

Joanna Alexandra memiliki nama lengkap Alexandra Arimbi Joanna Kairupan. Ia lahir di Jakarta pada 23 April 1987 dan dikenal sebagai aktris sekaligus model yang telah berkarya di industri hiburan Indonesia sejak awal 2000-an.

Namanya mulai dikenal luas setelah membintangi sejumlah film populer, salah satunya Catatan Akhir Sekolah yang dirilis pada 2005. Selain berakting, Joanna juga mengawali kariernya sebagai model majalah remaja sebelum akhirnya terjun ke dunia seni peran.