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5 Hal yang Dilarang Sebelum Berhubungan Seks agar Tetap Nyaman dan Aman

Tim Okezone , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |02:10 WIB
5 Hal yang Dilarang Sebelum Berhubungan Seks agar Tetap Nyaman dan Aman
5 Hal yang Dilarang Sebelum Berhubungan Seks agar Tetap Nyaman dan Aman (Foto: Freepik)
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JAKARTA – Persiapan sebelum berhubungan seks tidak hanya berkaitan dengan suasana hati, tetapi juga kebiasaan yang dilakukan beberapa saat sebelumnya. Tanpa disadari, sejumlah aktivitas dapat memengaruhi kenyamanan, performa, hingga kesehatan organ intim saat bercinta.

Melansir laman Body and Soul, sejumlah dokter, ada beberapa hal yang sebaiknya dihindari sebelum berhubungan intim agar pengalaman seksual tetap nyaman dan risiko iritasi maupun gangguan lainnya dapat diminimalkan. Berikut ulasannya.

5 Hal yang Dihindari Sebelum Seks

1. Mengonsumsi makanan pedas

Makanan berbumbu pedas memang menggugah selera, tetapi sebaiknya tidak dikonsumsi tepat sebelum berhubungan seks. Kandungan rempah dapat memengaruhi aroma tubuh dan berpotensi menimbulkan sensasi kurang nyaman pada area intim, terutama saat melakukan seks oral.

Jika baru mengonsumsi makanan pedas, pastikan membersihkan tangan serta menyikat gigi sebelum berhubungan intim.

      
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