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Segini Bayaran Pemain Film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland Termahal Tembus Rp350 Miliar

Kurniasih Miftakhul Jannah , Jurnalis-Rabu, 05 Agustus 2026 |07:05 WIB
Segini Bayaran Pemain Film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland Termahal Tembus Rp350 Miliar
Segini Bayaran Pemain Film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland Termahal Tembus Rp350 Miliar (Foto: imdb)
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JAKARTA – Segini bayaran pemain film Spider-Man: Brand New Day, Tom Holland tembus Rp350 miliar. Film terbaru Spider-Man yang kembali dibintangi Tom Holland menjadi salah satu proyek terbesar Marvel Studios pada 2026. Selain menghadirkan kisah baru Peter Parker, film ini juga mencuri perhatian karena nilai kontrak para pemain yang diperkirakan mencapai ratusan miliar rupiah.

Spider-Man: Brand New Day dijadwalkan tayang pada 30 Juli 2026 dan menjadi film ke-38 dalam jagat Marvel Cinematic Universe (MCU). Dengan skala produksi yang besar, honor para pemerannya pun diperkirakan ikut melonjak. Berikut estimasi bayaran para pemain, seperti dikutip dari Flick on Click.

1. Tom Holland (Rp269 miliar–Rp359 miliar)

Tom Holland disebut sebagai aktor dengan bayaran tertinggi di film ini. Honor yang diterimanya diperkirakan berada di kisaran USD15 juta hingga USD20 juta, atau sekitar Rp269 miliar sampai Rp359 miliar.

Nominal tersebut meningkat drastis dibanding saat ia pertama kali memerankan Peter Parker di Captain America: Civil War dan Spider-Man: Homecoming, ketika honornya dilaporkan sekitar USD500 ribu atau setara Rp8,9 miliar.

Selain gaji pokok, Holland juga dikabarkan berpotensi memperoleh bonus berupa persentase dari pendapatan awal film, yakni sekitar 5–8 persen dari pendapatan kotor sesuai kesepakatan kontrak.

2. Mark Ruffalo (Rp143 miliar–Rp215 miliar)

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