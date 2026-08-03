3 Posisi Seks yang Enggak Aman Buat Pasangan Lansia, Ini Penjelasannya

JAKARTA – Kehidupan seksual tetap menjadi bagian penting dari kualitas hidup, termasuk bagi pasangan lanjut usia (lansia). Berhubungan intim di usia senja bahkan diketahui dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Namun, perubahan kondisi tubuh akibat penuaan membuat pasangan lansia perlu lebih berhati-hati dalam memilih posisi bercinta agar terhindar dari cedera.

Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang berkurang, otot dan sendi menjadi lebih kaku, serta keseimbangan tubuh menurun. Kondisi tersebut membuat beberapa posisi seksual yang sebelumnya terasa nyaman justru berisiko menimbulkan nyeri hingga cedera.

Melansir Body and Soul, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas seksual pada usia lanjut dapat membantu menjaga keintiman pasangan, meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, hingga mendukung kesehatan jantung selama dilakukan sesuai kondisi fisik masing-masing.

Meski demikian, para ahli mengingatkan agar pasangan lansia menyesuaikan aktivitas seksual dengan kemampuan tubuh dan berkonsultasi dengan dokter apabila memiliki riwayat penyakit tertentu.

Posisi Seks yang Tidak Aman Buat Lansia

1. Posisi misionaris