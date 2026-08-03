Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

3 Posisi Seks yang Enggak Aman Buat Pasangan Lansia, Ini Penjelasannya

Tim Okezone , Jurnalis-Selasa, 04 Agustus 2026 |02:10 WIB
3 Posisi Seks yang Enggak Aman Buat Pasangan Lansia, Ini Penjelasannya
3 Posisi Seks yang Enggak Aman Buat Pasangan Lansia, Ini Penjelasannya (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Kehidupan seksual tetap menjadi bagian penting dari kualitas hidup, termasuk bagi pasangan lanjut usia (lansia). Berhubungan intim di usia senja bahkan diketahui dapat memberikan manfaat bagi kesehatan fisik maupun mental. Namun, perubahan kondisi tubuh akibat penuaan membuat pasangan lansia perlu lebih berhati-hati dalam memilih posisi bercinta agar terhindar dari cedera.

Seiring bertambahnya usia, kepadatan tulang berkurang, otot dan sendi menjadi lebih kaku, serta keseimbangan tubuh menurun. Kondisi tersebut membuat beberapa posisi seksual yang sebelumnya terasa nyaman justru berisiko menimbulkan nyeri hingga cedera.

Melansir Body and Soul, sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa aktivitas seksual pada usia lanjut dapat membantu menjaga keintiman pasangan, meningkatkan suasana hati, mengurangi stres, hingga mendukung kesehatan jantung selama dilakukan sesuai kondisi fisik masing-masing.

Meski demikian, para ahli mengingatkan agar pasangan lansia menyesuaikan aktivitas seksual dengan kemampuan tubuh dan berkonsultasi dengan dokter apabila memiliki riwayat penyakit tertentu.

Posisi Seks yang Tidak Aman Buat Lansia

1. Posisi misionaris

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/08/02/612/3233759/posisi_seks-qGrS_large.jpg
3 Posisi Seks yang Paling Disukai Wanita, Pria Wajib Tau Nih!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/30/612/3233232/seks-QaXO_large.jpg
3 Posisi Seks yang Tidak Disukai Perempuan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/29/482/3232985/penis-rRP1_large.jpg
Ternyata Ukuran Penis Bisa Diperpanjang! Simak Penjelasan Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/28/482/3232787/ejakulasi-6at9_large.jpg
Ejakulasi 21 Kali Sebulan Turunkan Risiko Kanker Prostat? Ini Jawaban Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/26/612/3232379/seks-aSFe_large.jpg
Benarkah Minum Obat Kuat untuk Hubungan Seks Bikin Ketergantungan?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/21/482/3231361/mandul-xAdN_large.jpg
Sering Masturbasi Bikin Pria Mandul, Mitos atau Fakta?
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement