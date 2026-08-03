Mitos atau Fakta: Sauna Bisa Tingkatkan Imunitas Tubuh?

JAKARTA — Sauna kerap menjadi pilihan untuk relaksasi dan pemulihan tubuh setelah berolahraga. Selain membuat tubuh terasa lebih rileks, muncul anggapan bahwa rutin berendam di ruang bersuhu panas juga dapat meningkatkan daya tahan tubuh. Namun, benarkah manfaat sauna sebesar itu?

Dokter sekaligus influencer kesehatan, dr. Tirta Mandira Hudhi, dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya menjelaskan bahwa manfaat sauna tidak bisa disamaratakan untuk semua orang. Efektivitasnya bergantung pada jenis aktivitas fisik yang dilakukan sebelumnya.

"Ini jawabannya ku kasih tahu. Jawabannya depends. Sauna itu biasa dilakukan oleh orang-orang yang habis angkat beban," kata dr. Tirta.

Hasil Penelitian

Ia menjelaskan, sejumlah penelitian menunjukkan sauna bermanfaat bagi mereka yang menjalani latihan beban (strength training). Paparan suhu panas setelah latihan dinilai dapat meningkatkan aliran darah ke otot sehingga membantu proses pemulihan dan pertumbuhan massa otot.

"Jurnal pertama adalah jurnal yang mendukung bahwa sauna yang dilakukan habis angkat beban, itu ternyata efektif buat pertumbuhan otot. Karena terjadi pembesaran pembuluh darah kapiler sehingga meningkatkan aliran darah ke otot yang membuat otot tersebut berkembangnya menjadi cepat," jelasnya.

Sebaliknya, bagi mereka yang baru menyelesaikan olahraga kardio berintensitas tinggi, seperti lari jarak jauh (long run), CrossFit, atau Hyrox, metode pemulihan yang lebih dianjurkan adalah ice bath.

"Jurnal kedua, bahwa ice bath selama dua sampai tiga menit itu bagus untuk meredakan ketegangan atau peradangan akut bagi orang yang melakukan aktivitas high-intensity cardio. Itu justru kalau dia mencelupkan dirinya ke dalam ice bath dua sampai tiga menit, bisa mengurangi peradangan akutnya," tambah dr. Tirta.