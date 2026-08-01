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Bahaya Masak Pakai Spatula Plastik, Ada Ancaman Mikroplastik dan Bahan Kimia

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |14:09 WIB
Bahaya Masak Pakai Spatula Plastik, Ada Ancaman Mikroplastik dan Bahan Kimia
Bahaya Masak Pakai Spatula Plastik, Ada Ancaman Mikroplastik dan Bahan Kimia (Foto: Freepik)
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JAKARTASpatula plastik menjadi salah satu peralatan dapur yang paling sering digunakan karena ringan, praktis, dan harganya terjangkau. Namun, jika digunakan dalam kondisi rusak atau terpapar suhu tinggi, alat masak ini berpotensi melepaskan mikroplastik serta senyawa kimia yang dapat mencemari makanan.

Praktisi bisnis lingkungan sekaligus kreator konten, Bang Sap, melalui unggahan video di akun Instagram pribadinya mengingatkan bahwa penggunaan spatula plastik yang sudah rusak atau tidak digunakan sesuai fungsinya dapat meningkatkan risiko paparan zat berbahaya ke dalam makanan.

"Spatula plastik yang ada di dapurmu itu bisa bikin masakanmu jadi beracun. Apalagi kalau udah meleleh, mengelupas. Bahkan sebelum itu, ada peluang berpindahnya partikel kecil dan senyawa kimia dari spatula ke makanan," kata Bang Sap.

Risiko Kontaminasi

Menurutnya, risiko kontaminasi akan meningkat ketika spatula plastik bersentuhan langsung dengan makanan panas, terutama yang mengandung minyak, dalam waktu yang cukup lama.

"Jika plastik terpapar langsung dengan makanan panas, bahan berminyak, apalagi dalam waktu yang lama, risiko paparan mikroplastik dan senyawa kimia dari alat masak ke dalam makanan dapat meningkat," lanjutnya.

Bang Sap menjelaskan, potensi perpindahan zat kimia dari peralatan dapur berbahan plastik bukanlah isu baru. Sejumlah lembaga keamanan pangan, termasuk Bundesinstitut für Risikobewertung (BfR) di Jerman, telah mengeluarkan rekomendasi terkait penggunaan peralatan dapur berbahan sintetis tertentu.

BfR mengimbau agar peralatan berbahan poliamida (polyamide) tidak dibiarkan bersentuhan terlalu lama dengan makanan panas, terutama pada suhu di atas 70 derajat Celsius. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memicu perpindahan senyawa oligomer ke dalam makanan.

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