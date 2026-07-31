Tak Selalu Bikin Gemuk, Ini Alasan Anak Perlu Asupan Lemak yang Cukup

JAKARTA — Banyak orang tua beranggapan bahwa membatasi atau mengurangi asupan lemak pada anak adalah langkah tepat untuk mencegah kegemukan (obesitas) dan menjaga tubuh anak tetap sehat. Namun, persepsi tersebut ternyata belum tentu benar dan berisiko mengganggu tumbuh kembang buah hati jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, lemak tidak selalu berdampak buruk. Pada masa pertumbuhan, anak-anak justru membutuhkan porsi lemak yang lebih besar dibandingkan orang dewasa.

Lemak berfungsi penting sebagai salah satu sumber energi utama serta membantu proses penyerapan berbagai vitamin esensial, seperti vitamin A, D, E, dan K di dalam tubuh.

“Banyak ortu ngira makin sedikit lemak = makin sehat buat anak. Padahal anak justru butuh porsi lemak lebih besar dari orang dewasa — buat sumber energi & bantu penyerapan vitamin A, D, E, K,” kata dr. Cecep dikutip Jumat (31/7/2026).

Maka dari itu, alih-alih menghindari lemak sama sekali, ia menyarankan agar orang tua lebih bijak dalam memilih jenis lemak yang sehat serta memvariasikannya dalam menu harian anak. Ia menegaskan pentingnya pemahaman orang tua mengenai kebutuhan gizi ini agar tidak keliru dalam mengatur pola makan anak.

Dokter Cecep menjelaskan bahwa kunci utama pemberian lemak pada anak terletak pada pemilihan sumber yang berkualitas serta keanekaragaman jenisnya. “Kuncinya bukan dihindari, tapi dipilih yang sehat & divariasikan: telur, ikan, alpukat, sampai minyak sehat. Salah satu contoh gampang: tuang Fineco EVCO (cold-pressed, 100 persen kelapa segar) ke makanan hangat anak, jangan dipanasin ulang biar kualitasnya kejaga. Takar 1/2–1 sdt,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia memaparkan terkait cara pemberian lemak sehat secara optimal dalam sajian harian anak. Pertama adalah dengan memvariasikan pilihan bahan makanan seperti telur, ikan, buah alpukat, hingga penggunaan minyak sehat secara bergantian.