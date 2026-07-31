Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Tak Selalu Bikin Gemuk, Ini Alasan Anak Perlu Asupan Lemak yang Cukup

Niko Prayoga , Jurnalis-Sabtu, 01 Agustus 2026 |09:05 WIB
Tak Selalu Bikin Gemuk, Ini Alasan Anak Perlu Asupan Lemak yang Cukup
Ilustrasi lemak pada anak. (Foto: dok Magnific/bearfotos)
A
A
A

JAKARTA — Banyak orang tua beranggapan bahwa membatasi atau mengurangi asupan lemak pada anak adalah langkah tepat untuk mencegah kegemukan (obesitas) dan menjaga tubuh anak tetap sehat. Namun, persepsi tersebut ternyata belum tentu benar dan berisiko mengganggu tumbuh kembang buah hati jika tidak dilakukan dengan cara yang tepat.

Dokter sekaligus influencer kesehatan Cecep Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, lemak tidak selalu berdampak buruk. Pada masa pertumbuhan, anak-anak justru membutuhkan porsi lemak yang lebih besar dibandingkan orang dewasa. 

Lemak berfungsi penting sebagai salah satu sumber energi utama serta membantu proses penyerapan berbagai vitamin esensial, seperti vitamin A, D, E, dan K di dalam tubuh.

“Banyak ortu ngira makin sedikit lemak = makin sehat buat anak. Padahal anak justru butuh porsi lemak lebih besar dari orang dewasa — buat sumber energi & bantu penyerapan vitamin A, D, E, K,” kata dr. Cecep dikutip Jumat (31/7/2026).

Maka dari itu, alih-alih menghindari lemak sama sekali, ia menyarankan agar orang tua lebih bijak dalam memilih jenis lemak yang sehat serta memvariasikannya dalam menu harian anak. Ia menegaskan pentingnya pemahaman orang tua mengenai kebutuhan gizi ini agar tidak keliru dalam mengatur pola makan anak.

Dokter Cecep menjelaskan bahwa kunci utama pemberian lemak pada anak terletak pada pemilihan sumber yang berkualitas serta keanekaragaman jenisnya. “Kuncinya bukan dihindari, tapi dipilih yang sehat & divariasikan: telur, ikan, alpukat, sampai minyak sehat. Salah satu contoh gampang: tuang Fineco EVCO (cold-pressed, 100 persen kelapa segar) ke makanan hangat anak, jangan dipanasin ulang biar kualitasnya kejaga. Takar 1/2–1 sdt,” jelasnya. 

Lebih lanjut, ia memaparkan terkait cara pemberian lemak sehat secara optimal dalam sajian harian anak. Pertama adalah dengan memvariasikan pilihan bahan makanan seperti telur, ikan, buah alpukat, hingga penggunaan minyak sehat secara bergantian.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/03/629/3222322//mpasi-dYkF_large.jpg
Bahaya Kekurangan Lemak saat MPASI, Ini Penjelasan Dokter
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement