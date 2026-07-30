Moms, Ini Cara Seru Melatih Motorik Anak!

JAKARTA - Motorik adalah kemampuan anak untuk menggunakan otot-otot besarnya untuk bergerak, seperti merangkak, berjalan, berlari, atau melompat. Nah, buat orang tua, melatih motorik ini sebenarnya sangat mudah dan bisa diselipkan lewat kegiatan bermain sehari-hari.

Melansir Twinkl, berikut 7 kegiatan seru melatih motorik anak:

1. Sering Bermain di Luar (Outdoor Play)

Biarkan anak main di taman atau halaman. Berlari-lari bebas, memanjat jungle gym di taman bermain, atau main ayunan itu bagus banget buat menguatkan otot kaki dan tangan mereka sekaligus melatih keseimbangan.

2. Main Lempar Tangkap Bola

Ini aktivitas klasik yang super efektif. Mulai dari menggelindingkan bola saat mereka masih bayi, sampai belajar melempar dan menangkap bola ukuran sedang saat agak besar. Ini melatih koordinasi antara mata dan tangan (otot besar).

3. Bermain Sepeda atau Skuter

Mengayuh sepeda (mulai dari roda tiga atau balance bike) atau mendorong skuter sangat bagus untuk keseimbangan tubuh dan kekuatan otot kaki.

4. Bikin Rintangan Sederhana