Rahasia Body Goals Shireen Sungkar, Tetap Langsing Setelah Melahirkan 3 Anak

ARTIS Shireen Sungkar membeberkan rahasia tetap langsing, meski sudah memiliki tiga orang anak. Istri Teuku Wisnu ini kerap bugar dan memiliki bentuk tubuh yang ideal.

Adapun rahasianya yakni kedisiplinan Shireen dalam menjaga pola hidup sehat. Di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan figur publik, bintang sinetron ternama ini selalu menyempatkan diri untuk berolahraga.

1. Kunci Tubuh Ideal

Shireen mengungkapkan bahwa ia memiliki waktu khusus untuk membakar kalori. Tepatnya, di pagi hari, dia berolahraga setelah urusan rumah tangga selesai.

"Biasanya aku olahraga tuh pagi pas anak-anak sekolah," ujar Shireen Sungkar saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menariknya, sebelum memeras keringat, Shireen terlebih dahulu berkutat di dapur sejak pagi buta. Baginya, menyiapkan bekal sekolah untuk buah hatinya menjadi prioritas utama sekaligus momen untuk memberikan kenangan manis bagi anak-anaknya.

"Seneng banget karena anak-anaknya juga happy. Palingan nggak lama lagi mereka udah gede. Jadi salah satu yang bikin mereka kangen tuh masakan ibunya, gitu," tutur adik Zaskia Sungkar.