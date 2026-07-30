Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rahasia Body Goals Shireen Sungkar, Tetap Langsing Setelah Melahirkan 3 Anak

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 31 Juli 2026 |13:04 WIB
Rahasia Body Goals Shireen Sungkar, Tetap Langsing Setelah Melahirkan 3 Anak
Shireen Sungkar. (Foto: Instagram)
A
A
A

ARTIS Shireen Sungkar membeberkan rahasia tetap langsing, meski sudah memiliki tiga orang anak. Istri Teuku Wisnu ini kerap bugar dan memiliki bentuk tubuh yang ideal.

Adapun rahasianya yakni kedisiplinan Shireen dalam menjaga pola hidup sehat. Di tengah kesibukannya sebagai ibu rumah tangga dan figur publik, bintang sinetron ternama ini selalu menyempatkan diri untuk berolahraga.

Shireen Sungkar. (Foto: Instagram @shireensungkar)

1. Kunci Tubuh Ideal

Shireen mengungkapkan bahwa ia memiliki waktu khusus untuk membakar kalori. Tepatnya, di pagi hari, dia berolahraga setelah urusan rumah tangga selesai.

"Biasanya aku olahraga tuh pagi pas anak-anak sekolah," ujar Shireen Sungkar saat ditemui di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, belum lama ini.

Menariknya, sebelum memeras keringat, Shireen terlebih dahulu berkutat di dapur sejak pagi buta. Baginya, menyiapkan bekal sekolah untuk buah hatinya menjadi prioritas utama sekaligus momen untuk memberikan kenangan manis bagi anak-anaknya.

"Seneng banget karena anak-anaknya juga happy. Palingan nggak lama lagi mereka udah gede. Jadi salah satu yang bikin mereka kangen tuh masakan ibunya, gitu," tutur adik Zaskia Sungkar.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/20/612/3124328/cuaca_tak_menentu_shireen_sungkar_khawatir_anaknya_sakit_jelang_lebaran-oQG3_large.jpg
Cuaca Tak Menentu, Shireen Sungkar Khawatir Anaknya Sakit Jelang Lebaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/14/33/3063100/shireen_sungkar-oQPH_large.jpg
Shireen Sungkar Kenang Momen Kelahiran Anak 10 Tahun Lalu, Alami Kontraksi 28 Jam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/33/3058621/shireen_sungkar-sQ9g_large.jpg
Shireen Sungkar Tolak Permintaan Anak yang Ingin Adik Lagi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/22/612/2943589/zaskia-sungkar-ulang-tahun-di-momen-hari-ibu-shireen-bagikan-potret-masa-kecil-dan-kirim-doa-tj2O7lmAbi.jpg
Zaskia Sungkar Ulang Tahun di Momen Hari Ibu, Shireen Bagikan Potret Masa Kecil dan Kirim Doa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/16/298/2799373/resep-ayam-saos-padang-ala-shireen-sungkar-lezatnya-obati-rindu-kampung-halaman-pBzsoKJu73.jpg
Resep Ayam Saos Padang ala Shireen Sungkar, Lezatnya Obati Rindu Kampung Halaman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/05/06/194/2406627/5-inspirasi-gaya-hijab-shireen-sungkar-cocok-untuk-ootd-lebaran-FRHfgLI8rD.jpg
5 Inspirasi Gaya Hijab Shireen Sungkar Cocok untuk OOTD Lebaran
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement