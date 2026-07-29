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Merokok dan Vaping Berisiko Ganggu Kesuburan Pria, Begini Penjelasan Ahli

Niko Prayoga , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |23:02 WIB
Merokok dan Vaping Berisiko Ganggu Kesuburan Pria, Begini Penjelasan Ahli
Ilustrasi gangguan kesuburan pria. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Merokok bukan lagi menjadi aktivitas harian melainkan sudah menjadi budaya yang melekat di tengah masyarakat Indonesia. Pria sampai wanita, muda sampai tua hampir semuanya pernah atau bahkan rutin mengkonsumsi rokok. 

Banyak yang menilai kebiasaan merokok merupakan satu alternatif dalam meredakan stres atau pemanis di kala menikmati waktu santai. Bahkan perkembangan rokok sudah mulai merambah dengan hadirnya rokok elektrik yang saat ini banyak digandrungi anak muda. Namun, dibalik itu semua, rokok baik tembakau maupun elektrik ternyata menyimpan dampak negatif yang cukup signifikan terhadap sperma. 

Dokter Spesialis Obstetri dan Ginekologi sekaligus influencer kesehatan Fajar Alam dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, zat nikotin pada rokok tembakau maupun elektrik bisa merusak rantai DNA sperma. 

“Pengaruh merokok dan vaping terhadap kualitas sperma itu adalah sebenarnya dari zat nikotin yang ada di liquid vaping atau pada di batang rokok itu akan mempengaruhi kualitas sperma dengan cara apa? Dengan cara merusak rantai DNA sperma itu sendiri,” kata dr. Fajar, dikutip Rabu (29/7).

Meski demikian, ia menegaskan bahwa hal tersebut tidak bisa dipukul rata dan belum tentu terjadi kepada semua orang. Sebab, dampak dari nikotin terhadap sperma pada setiap orang juga bisa berbeda-beda. 

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