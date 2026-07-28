Profil Keigo Higashino, Penulis Terkenal Jepang yang Meninggal Akibat Kanker Usus Besar

JAKARTA - Penulis asal Jepang yang dikenal lewat karya novel misterinya, Keigo Higashino telah meninggal dunia. Ia wafat pada usia 68 tahun akibat kanker kolorektal (usus besar) pada Kamis pagi, 23 Juli 2026.

“Dengan ini kami menyampaikan belasungkawa yang sedalam-dalamnya dan menginformasikan kabar ini kepada Anda,” bunyi pernyataan tersebut, mengutip Japan Times, Selasa (28/7). Pemakamannya telah digelar secara tertutup.

Karya-karya Keigo Higashino dan Prestasinya

Higashino telah menulis 106 buku sepanjang hidupnya dan paling dikenal di dunia berbahasa Inggris lewat novelnya “The Devotion of Suspect X” (Kesetiaan Tersangka X). Novel ini mengisahkan seorang guru matematika SMA jenius yang merancang apa yang ia yakini sebagai kejahatan sempurna, namun kemudian ditantang oleh sahabatnya yang tak kalah jenius, seorang fisikawan.

Ia dianugerahi Penghargaan Naoki yang bergengsi pada 2006 untuk judul tersebut, bersama dengan Honkaku Mystery Awards, di antara sejumlah besar penghargaan yang ia terima atau masuk nominasi sepanjang hidupnya.

Karya Higashino telah mencuri perhatian pembaca seluruh dunia dan yang beredar di Indonesia antara lain Malice (1996), Naoko (1998), The Devotion of Suspect X (2005), Newcomer (2009), A Midsummer’s Equation (2011), The Miracles of the Namiya General Store / Keajaiban di Toko Kelontong Namiya (2012), Silent Parade (2018), Swan and Bat (2021), dan Eternal Memory (2026).

Profil Keigo Higashino