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Mau Buat Masker Charcoal Sendiri? Cek 3 Resep DIY Ini!

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 29 Juli 2026 |09:00 WIB
Mau Buat Masker Charcoal Sendiri? Cek 3 Resep DIY Ini!
Masker charcoal. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Arang atau yang sering dikenal dengan sebutan charcoal adalah bubuk hitam tanpa bau, yang terbuat dari arang biasa yang dipanaskan pada suhu tinggi. Pemanasan ini membuat arang memiliki lubang-lubang kecil yang menjadikannya sangat mudah menyerap sesuatu.

Meski kamu bisa membeli masker charcoal di pasaran, kamu juga bisa lho membuatnya sendiri di rumah! Yuk, bahas cara membuat masker charcoal buatan sendiri atau DIY beserta beberapa variasi resep yang bisa kamu coba.

Apa Saja Manfaat Masker Charcoal?

Melansir Healthline, meskipun penelitian tentang manfaat arang untuk kulit masih terbatas, beberapa ahli perawatan kulit percaya kalau masker arang bisa membantu kulitmu dengan cara berikut:

  • Mengangkat kotoran
  • Mengurangi jerawat
  • Mengontrol minyak

Bahan-bahan Masker Charcoal DIY

Masker buatan pabrik terkadang mengandung bahan pengawet yang mungkin tidak cocok di kulitmu. Nah, daripada beli, kamu bisa pakai bahan-bahan sederhana ini untuk buat sendiri.

Siapkan mangkuk aduk, sendok takar, handuk, dan bahan-bahan berikut:

  • 2 sendok teh (sdt) air
  • 1 sdt tanah liat bentonit (bentonite clay)
  • 1 sdt bubuk arang aktif
  • 1/2 sdt madu mentah (raw honey)
  • 1 tetes minyak esensial (opsional/pilihan)

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Topik Artikel :
arang masker arang charcoal masker
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