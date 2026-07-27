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HOME WOMEN LIFE

KPPB Gelar Workshop When Life Feels Empty, Ruang Refleksi bagi Perempuan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 27 Juli 2026 |17:05 WIB
KPPB Gelar Workshop When Life Feels Empty, Ruang Refleksi bagi Perempuan
Founder Yayasan KPPB Meiline Tenardi gelar workshop When Life Feels Empty. (Foto: dok KPPB)
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JAKARTA – Di tengah kehidupan yang semakin cepat dan penuh tuntutan, banyak perempuan terbiasa menjalankan berbagai peran sekaligus. Menjadi profesional, ibu, istri, anak, pemimpin, hingga aktif dalam berbagai kegiatan sosial sering kali membuat mereka lebih banyak memberi kepada orang lain daripada menyediakan waktu untuk dirinya sendiri.

Founder Yayasan Komunitas Perempuan Peduli dan Berbagi (KPPB) Meiline Tenardi menghadirkan workshop bertajuk “When Life Feels Empty: Finding Meaning, Connection and Yourself Again”. Kegiatan ini berangkat dari kepedulian terhadap pentingnya kesehatan mental dan kesejahteraan psikologis perempuan.

Workshop diikuti sekitar 150 peserta dari kalangan profesional, entrepreneur, komunitas, dan masyarakat umum. Acara ini dirancang sebagai ruang refleksi bagi perempuan untuk berhenti sejenak dari rutinitas, mengenali dirinya kembali, serta membangun kehidupan yang lebih sehat, seimbang, dan bermakna.

Menurut Meiline, workshop ini lahir dari sebuah realitas yang sangat dekat dengan kehidupan perempuan modern. “Kita terbiasa mengurus keluarga, pekerjaan, bisnis, organisasi, dan begitu banyak tanggung jawab lainnya,” ucapnya. 

“Kesibukan membuat kalender kita penuh, tetapi belum tentu mengisi hati dan jiwa kita. Karena itu, sesekali kita juga perlu berhenti sejenak untuk mendengarkan diri sendiri,” kata Meiline.

      
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