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Viral! WNA di Bali Bikin Event Lari, Tertutup untuk WNI

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 26 Juli 2026 |06:02 WIB
Viral! WNA di Bali Bikin Event Lari, Tertutup untuk WNI
Event lari digelar WNA di Bali. (Foto: dok Ist)
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JAKARTA - Viral di media sosial ajang olahraga lari yang digelar oleh komunitas warga negara asing (WNA) di daerah Canggu, Kuta Utara, Badung, Bali. Event ini bikin warganet geram, karena adanya dugaan diskriminasi, yakni warga negara Indonesia (WNI) malah dilarang ikutan, padahal larinya juga di jalanan umum yang notabene fasilitas publik.

Usut punya usut, kabar ini makin panas setelah beredar bocoran screenshot chat penyaringan peserta. Dalam tangkapan layar tersebut terlihat beda perlakuan, peserta dari Indonesia ditolak mentah-mentah, sedangkan warga asing (salah satunya dari Jerman) langsung di-acc untuk bergabung.

Tak hanya soal diskriminasi, kelayakan acaranya juga dipertanyakan. Acara ini jelas menggunakan jalan raya dan fasilitas umum, di mana harus mendapatkan izin resmi.

Kasatpol PP Kabupaten Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara mengaku pihaknya sama sekali belum pernah dihubungi atau terima permohonan izin dari penyelenggara. Saat ini Satpol PP sedang konfirmasi lebih lanjut dan koordinasi bersama tim hukum untuk menindak lanjut dugaan pelanggaran aturan daerah/bupati setempat.

(Agustina Wulandari )

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Topik Artikel :
WNA di Bali Viral ajang lari lari
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