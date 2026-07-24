Viral! Bocah Perempuan Ziarah ke Makam Ibunya di Hari Pertama Sekolah: Aku Sudah Pakai Seragam Mah

Bocah ke makam ibu di hari pertama sekolah. (Foto: Tiktok/@dikajaya29)

MOMEN haru tersaji dalam sebuah video yang viral di media sosial. Ada seorang bocah perempuan yang ziarah ke makam ibunya di hari pertama sekolah.

Dalam video itu, sang anak pun sampaikan pesan khusus di makam ibunya. Aksinya langsung jadi sorotan karena begitu mengharukan.

1. Bocah Perempuan Ziarah ke Makam Ibunya

Dilansir dari akun Tiktok @dikajaya29, seorang bocah perempuan yang menggemaskan mendatangi makam ibunya. Dia hadir di hari pertama sekolah.

Dalam video yang beredar, anak tersebut terlihat mengenakan seragam sekolah sambil berziarah berwarna biru komplet dengan tas. Dengan suara polosnya, bocah itu tampak ingin berbagi cerita tentang hari istimewa yang sedang dijalaninya.

Anak itu mengatakan bahwa dirinya sudah mengenakan seragam sekolah. Dia tentu siap memulai perjalanan pendidikan.

Kalimat sederhana yang disampaikan sang anak, “Aku sudah pakai seragam, Mah,” membuat banyak warganet tersentuh. Banyak yang merasa terharu melihat kasih sayang seorang anak yang tetap ingin melibatkan ibunya dalam momen penting, meski sang ibu sudah tidak berada di sisinya.