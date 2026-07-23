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HOME WOMEN FASHION

Tren Warna dan Model Kebaya 2026, Tampil Elegan dengan Sentuhan Modern

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |12:05 WIB
Tren Warna dan Model Kebaya 2026, Tampil Elegan dengan Sentuhan Modern
Kebaya butter yellow. (Foto; Instagram/@ayutingting)
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KEBAYA terus berevolusi mengikuti perkembangan dunia fashion tanpa meninggalkan nilai tradisionalnya. Memasuki 2026, tren kebaya didominasi oleh desain yang lebih sederhana, elegan, dan nyaman dikenakan untuk berbagai acara, mulai dari pernikahan, wisuda, hingga acara resmi.

Tak hanya dari sisi model, pemilihan warna juga menjadi perhatian. Tahun ini, nuansa lembut (soft tones) hingga warna-warna bumi diprediksi masih menjadi favorit karena memberikan kesan anggun sekaligus mudah dipadukan dengan berbagai aksesori.

1. Butter Yellow

Alyssa Butter Yellow

Warna butter yellow menjadi salah satu tren fesyen 2026. Nuansa kuning lembut ini memberikan kesan hangat, segar, dan elegan, sehingga cocok dikenakan untuk acara siang maupun malam.

2. Mocha Mousse dan Earth Tone

kebaya mocha mousse

Warna-warna bumi seperti mocha mousse, cokelat susu, beige, taupe, hingga krem masih menjadi primadona. Palet ini memberikan tampilan klasik yang mewah serta cocok dipadukan dengan kain batik maupun songket.

3. Sage Green

kebaya sage green

Sage green tetap menjadi warna favorit karena memberikan kesan tenang, feminin, dan modern. Warna ini banyak dipilih untuk kebaya lamaran maupun pesta keluarga.

 

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