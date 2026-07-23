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Potret Cantik Nathalie Holscher yang Menikah Lagi, Tampil Anggun dalam Balutan Kebaya Krem

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 24 Juli 2026 |07:05 WIB
Potret Cantik Nathalie Holscher yang Menikah Lagi, Tampil Anggun dalam Balutan Kebaya Krem
Nathalie Holscher kembali menikah. (Foto: Instagram Nathalie Holscher)
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KABAR bahagia datang dari selebritas Nathalie Holscher. Mantan istri komedian Sule tersebut resmi melepas status jandanya dan kembali menjalani kehidupan baru bersama pasangan pilihannya.

Momen pernikahan Nathalie Holscher menjadi sorotan publik, terutama penampilannya yang terlihat anggun dalam balutan kebaya bernuansa krem. Dengan riasan yang lembut dan gaya yang elegan, Nathalie tampil memancarkan aura bahagia di hari spesialnya.

Nathalie Holscher

1. Resmi Menikah

Ya, Nathalie Holscher resmi menikah dengan sang kekasih, Arief Fadli atau yang akrab disapa Aripat, pada Rabu 22 Juli 2026. Prosesi akad nikah digelar di Swasana Lippo Kuningan Grand Ballroom, Jakarta Selatan, dengan suasana khidmat dan dihadiri oleh keluarga serta kerabat dekat.

Dalam momen sakral tersebut, Nathalie tampil anggun mengenakan kebaya bernuansa krem, sementara Aripat terlihat mendampingi dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan ini menjadi babak baru bagi Nathalie setelah sebelumnya membina rumah tangga dengan komedian Sule.

Kini, Nathalie memulai perjalanan baru bersama Arief Fadli. Sang suami dikenal sebagai pengusaha.

 

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