MNC Licensing Ajak Keluarga Indonesia Seru-seruan Bareng Kiko dan Lola di Pollux Mall Cikarang

CIKARANG – Memasuki awal tahun ajaran baru sekolah, saatnya memberikan kejutan manis untuk si kecil! MNC Licensing, selaku pemegang lisensi resmi karakter animasi favorit anak Indonesia, KIKO, bekerja sama dengan Pollux Mall Cikarang siap menghadirkan keceriaan tanpa batas melalui acara Meet & Greet KIKO & LOLA.

Catat tanggalnya dan bersiaplah menciptakan momen akhir pekan yang tak terlupakan bersama seluruh anggota keluarga!

Jadwal Keseruan Meet & Greet KIKO & LOLA:

• Hari & Tanggal: Sabtu & Minggu, 18, 19, 25 & 26 Juli 2026

• Waktu: Sesi I (Pukul 15.00 WIB) & Sesi II (Pukul 17.00 WIB)

• Lokasi: Main Atrium Pollux Mall Cikarang

• HTM: GRATIS! (Terbuka untuk Umum)

Bukan sekadar jalan-jalan biasa, di acara ini Ayah, Ibu, dan si kecil bisa bertemu langsung, berpelukan, hingga berfoto bersama KIKO dan LOLA. Suasana mal juga akan disulap menjadi penuh warna dengan berbagai aktivitas pendukung yang interaktif, edukatif, dan pastinya sangat meriah untuk anak-anak.

"Kami sangat senang dapat membawa KIKO lebih dekat dengan para penggemar setianya. Kolaborasi dengan Pollux Mall Cikarang ini dirancang untuk memberikan pengalaman bermain yang nyata sekaligus edukatif. Kami ingin memperluas kehadiran KIKO sebagai ikon animasi lokal kebanggaan Indonesia yang selalu menghadirkan konten terbaik bagi keluarga," ujar Sukma Yulius Archie, Plt. Chief Library Management & Content Distribution Officer MNC Contents / IP Distribution.

Senada dengan hal tersebut, Ray selaku Mall Manager Pollux Cikarang menambahkan, "Kami ingin Pollux Mall Cikarang menjadi destinasi akhir pekan utama yang hangat bagi keluarga. Lewat keceriaan KIKO & LOLA, kami berharap bisa mempererat kebersamaan keluarga dan memberikan senyuman di wajah anak-anak menyambut tahun ajaran baru mereka."

Acara ini sama sekali tidak dipungut biaya. Karena antusiasme yang tinggi, pengunjung diimbau untuk datang lebih awal agar bisa memilih sesi dengan nyaman dan tidak ketinggalan momen berharga ini. Yuk, ajak buah hati, sepupu, dan seluruh keluarga untuk seru-seruan bareng di Main Atrium Pollux Mall Cikarang. Sampai jumpa di sana!



(Kurniasih Miftakhul Jannah)

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