MNC Animation Siapkan Keseruan Bersama ENTONG & KIKO di FOMBEX 2026 ICE BSD

TANGERANG – MNC Animation siapkan keseruan bersama ENTONG & KIKO di Forever Mom & Baby Expo (FOMBEX) 2026. Acara tersebut diselenggarakan di ICE BSD City, pada 9–12 Juli 2026.

FOMBEX menghadirkan berbagai kebutuhan ibu, bayi, dan anak dalam satu destinasi yang menggabungkan pengalaman berbelanja, edukasi, layanan kesehatan, serta hiburan keluarga yang interaktif dan nyaman.

1. Hadirkan ENTONG & KIKO

Kamu pasti sudah kenal baik dengan KIKO yang serial animasinya sudah sukses tayang sejak 2014 kan? Serial animasi ini dapat kalian saksikan di RCTI setiap hari Minggu pukul 11.30 WIB dan juga di MNCTV setiap hari Senin - Jumat pukul 06.15 WIB.

Seperti yang kamu ketahui, KIKO adalah serial animasi yang diproduksi oleh MNC Animation yang sudah masuk di season keempatnya. Di season tersebut, KIKO mengisahkan mutasi dari ikan mas, yang tinggal di kota bawah air bernama 'Kota Asri' bersama sahabatnya POLI, LOLA, PATINO dan TINGTING.

Tinggal bersama mereka, KARKUS yang jahil beserta PUPUS sahabatnya, yang dari waktu ke waktu selalu mengisi kehidupan mereka dengan skema jenaka dan kenakalan.

Serial animasi Entong juga tak kalah seru. Animasi ini sudah masuk ke season ketiganya yang menceritakan anak laki-laki Betawi berumur 10 tahun bernama Entong yang tinggal di pinggiran kota Jakarta, tepatnya di Kampung Kite.

Entong dikenal sebagai anak yang penolong sehingga disukai semua orang, termasuk teman-temannya, yakni Ipeh, Kiki, Siti, dan Tibo, kecuali Memed yang suka usil. Tapi untungnya, Entong yang cerdik, selalu berhasil menggagalkannya. Entong tayang setiap hari pukul 19.00 WIB di MNCTV dan setiap hari Senin - Sabtu pukul 08.00 WIB di RCTI.