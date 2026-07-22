Susah Tidur? Ini 5 Makanan Alami yang Bikin Kamu Cepat Terlelap

JAKARTA - Malam sudah larut, badan rasanya lelah, tetapi mata tetap tidak mau terpejam. Kesulitan tidur memang sangat menjengkelkan dan bisa merusak suasana hati keesokan harinya. Namun, sebelum buru-buru mencari obat tidur, tahukah kamu bahwa ada beberapa makanan lezat yang bisa menjadi solusi alaminya?

Dilansir dari The Standard, pakar kesehatan, Siu Wai-shing menjelaskan bahwa proses dari mulai rebahan sampai masuk ke fase tidur nyenyak (deep sleep) melibatkan reaksi kimia yang rumit di dalam tubuh. Ibarat pabrik, otak manusia butuh bahan baku bernama triptofan dari makanan.

Zat ini akan diproses menjadi serotonin, lalu diubah lagi menjadi melatonin, hormon yang bertugas mengatur jam tidur. Kalau bahan bakunya kurang, pikiran sedang stres, atau gula darah tidak stabil, otak tidak bisa menyalakan "sinyal tidur" dengan benar.

Akibatnya? Kamu bisa mengalami empat masalah tidur yang paling umum: susah mulai memejamkan mata, gampang terbangun tengah malam, tidur terasa ringan, atau malah mimpi yang terlalu intens.

Kamu bisa menambah produksi hormon tidur ini lewat makanan sehari-hari. Menurut Siu, waktu paling pas untuk memakannya adalah setelah makan malam, sekitar 1-2 jam setelah hari gelap.