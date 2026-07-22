Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FOOD

Susah Tidur? Ini 5 Makanan Alami yang Bikin Kamu Cepat Terlelap

Agustina Wulandari , Jurnalis-Rabu, 22 Juli 2026 |22:07 WIB
Susah Tidur? Ini 5 Makanan Alami yang Bikin Kamu Cepat Terlelap
Ilustrasi makanan pemicu kantuk. (Foto: dok Magnific/8photo)
A
A
A

JAKARTA - Malam sudah larut, badan rasanya lelah, tetapi mata tetap tidak mau terpejam. Kesulitan tidur memang sangat menjengkelkan dan bisa merusak suasana hati keesokan harinya. Namun, sebelum buru-buru mencari obat tidur, tahukah kamu bahwa ada beberapa makanan lezat yang bisa menjadi solusi alaminya?

Dilansir dari The Standard, pakar kesehatan, Siu Wai-shing menjelaskan bahwa proses dari mulai rebahan sampai masuk ke fase tidur nyenyak (deep sleep) melibatkan reaksi kimia yang rumit di dalam tubuh. Ibarat pabrik, otak manusia butuh bahan baku bernama triptofan dari makanan. 

Zat ini akan diproses menjadi serotonin, lalu diubah lagi menjadi melatonin, hormon yang bertugas mengatur jam tidur. Kalau bahan bakunya kurang, pikiran sedang stres, atau gula darah tidak stabil, otak tidak bisa menyalakan "sinyal tidur" dengan benar.

Akibatnya? Kamu bisa mengalami empat masalah tidur yang paling umum: susah mulai memejamkan mata, gampang terbangun tengah malam, tidur terasa ringan, atau malah mimpi yang terlalu intens.

Kamu bisa menambah produksi hormon tidur ini lewat makanan sehari-hari. Menurut Siu, waktu paling pas untuk memakannya adalah setelah makan malam, sekitar 1-2 jam setelah hari gelap.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement