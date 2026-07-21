Sering Masturbasi Bikin Pria Mandul, Mitos atau Fakta?

JAKARTA – Anggapan bahwa sering masturbasi dapat menyebabkan pria mandul masih banyak dipercaya masyarakat. Padahal, menurut ahli, infertilitas pada pria lebih sering dipengaruhi oleh faktor gaya hidup, kondisi medis, hingga gangguan hormon dibandingkan kebiasaan masturbasi itu sendiri. Karena itu, penting bagi pria memahami penyebab sebenarnya agar tidak terjebak pada mitos yang keliru.

Dokter spesialis andrologi dan kesehatan reproduksi pria, dr. Jefry Tribowo, dalam unggahan video di kanal YouTube miliknya membagikan edukasi mengenai berbagai faktor yang dapat memengaruhi kualitas sperma serta tanda-tanda yang perlu diwaspadai terkait gangguan kesuburan pria.

Menurut dr. Jefry, salah satu penyebab infertilitas yang paling sering ditemui pada pria saat ini adalah pola hidup yang tidak sehat. Kebiasaan tersebut dapat menurunkan kualitas sperma secara bertahap sehingga memengaruhi peluang untuk memiliki keturunan.

“Paling sering saya temui itu karena pola hidup yang tidak sehat. Pria sekarang banyak yang badannya gemuk, kebiasaan merokok, mengonsumsi alkohol, sering terpapar bahan kimia, dan jarang berolahraga. Hal-hal tersebut bisa menyebabkan kualitas sperma menjadi tidak optimal sehingga menyulitkan untuk memiliki keturunan,” ujar dr. Jefry.

Penyebab Pria Mandul

Selain gaya hidup, kondisi medis pada organ reproduksi juga dapat menjadi penyebab infertilitas. Salah satu yang paling sering ditemukan adalah varikokel, yaitu pelebaran pembuluh darah vena di area kantong zakar yang menyerupai varises.