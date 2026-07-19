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Cuaca Panas, Ini 4 Tips Hemat Listrik saat Pakai AC

Agustina Wulandari , Jurnalis-Minggu, 19 Juli 2026 |13:00 WIB
Cuaca Panas, Ini 4 Tips Hemat Listrik saat Pakai AC
Ilustrasi tips hemat listrik saat pakai AC. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Saat cuaca lagi panas-panasnya, banyak orang yang suka mengecilkan kecepatan kipas AC atau bahkan mematikannya saat sedang keluar sebentar dengan niat mau hemat listrik. Padahal, kebiasaan yang kelihatannya hemat ini justru bisa bikin tagihan listrik membengkak dan merusak AC kamu, lho!

Melansir CLP Power, ada 4 trik pakai AC yang bisa bikin ruangan cepat dingin sekaligus menghemat pengeluaran listrik kamu.

1. Nyalakan Kipas Angin Dulu, Baru AC

Tahukah kamu? AC berdaya 1 PK yang menyala selama 1 jam itu menghabiskan listrik yang sama dengan kipas angin yang menyala 20 jam! Menyalakan kipas angin terlebih dulu akan mempercepat sirkulasi udara di dalam ruangan, sehingga ruangan jadi lebih cepat dingin. 

Dengan begitu, kamu bisa menaikkan suhu AC sambil tetap merasakan suhu dingin yang sama. Menaikkan suhu AC sebanyak 1°C saja bisa menghemat energi sekitar 3 persen, lho!

2. Jangan Turunkan Kecepatan Kipas Kalau Kedinginan

Kalau kamu merasa AC-nya terlalu dingin, jangan kecilkan kecepatan kipas (fan speed). Sebaiknya, naikkan saja suhunya tapi biarkan kipas di kecepatan maksimal. Ini sangat membantu untuk mencapai tingkat suhu dan kelembaban yang paling pas di dalam ruangan.

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