Diet Intermitten Fasting vs Defisit Kalori, Mana yang Lebih Mudah?

JAKARTA – Menurunkan berat badan tidak selalu harus dilakukan dengan menghitung setiap kalori yang masuk ke tubuh. Penelitian terbaru dari University of Adelaide menunjukkan bahwa intermittent fasting (IF) atau puasa intermiten dapat memberikan hasil penurunan berat badan yang setara dengan diet defisit kalori, bahkan dinilai lebih mudah dijalani oleh sebagian orang.

Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Clinical Nutrition menemukan bahwa kedua metode sama-sama efektif menurunkan berat badan. Namun, peserta yang menjalani puasa intermiten tidak merasa harus terus-menerus mengontrol asupan makanan seperti mereka yang membatasi kalori setiap hari.

Hasil Penelitian

Melansir laman womenshealthmag, penelitian melibatkan 209 orang dewasa dengan obesitas, dengan rata-rata usia 58 tahun. Para peserta dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu kelompok puasa intermiten, kelompok defisit kalori harian, dan kelompok yang hanya mendapat edukasi mengenai pola makan sehat.

Pada kelompok puasa intermiten, peserta hanya mengonsumsi sekitar 30 persen kebutuhan energi harian antara pukul 08.00 hingga 12.00 selama tiga hari yang tidak berurutan setiap pekan. Setelah itu, mereka menjalani puasa selama 20 jam. Sementara pada empat hari lainnya, peserta diperbolehkan makan seperti biasa.

Adapun kelompok defisit kalori diminta mengurangi asupan energi menjadi sekitar 70 persen dari kebutuhan hariannya setiap hari.

Setelah enam bulan, peserta yang menjalani puasa intermiten maupun defisit kalori sama-sama mengalami penurunan berat badan rata-rata sekitar 7 kilogram. Sebagai perbandingan, kelompok yang hanya menerima edukasi gizi hanya kehilangan sekitar 2 kilogram.