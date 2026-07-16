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Alasan Wanita Lebih Memikat saat Masa Subur, Ini Kata Dokter

Niko Prayoga , Jurnalis-Kamis, 16 Juli 2026 |16:00 WIB
Alasan Wanita Lebih Memikat saat Masa Subur, Ini Kata Dokter
Ilustrasi masa ovulasi. (Foto: dok Magnific)
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JAKARTA - Ovulasi merupakan bagian dari siklus menstruasi yang umum terjadi pada perempuan. Namun pernahkah kamu sebagai perempuan sering merasa lebih percaya diri, lebih cantik dan lebih memikat lawan jenis saat ovulasi? Jika pernah, jangan heran hal itu merupakan sesuatu yang normal.

Dilansir dari flo.health, ovulasi merupakan kondisi kesuburan wanita, di mana salah satu ovarium melepaskan sel telur dan bergerak ke arah tuba falopi. 

Sel telur kemudian berdiam di sana selama 24 jam dan bisa menimbulkan kehamilan jika sel telur dibuahi oleh sperma laki-laki. Namun jika tidak dibuahi, ia akan hancur dan menyatu dengan lapisan rahim.

Lalu mengapa wanita sering merasa lebih percaya diri dan memikat saat masa ovulasi ini? Jawabannya karena ada lonjakan hormon estrogen dan testosteron. 

Dokter spesialis kebidanan dan kandungan sekaligus influencer kesehatan Gezta Nasafir Hermawan dalam unggahan video di akun Instagramnya mengatakan, hal tersebut merupakan kondisi yang normal terjadi.

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