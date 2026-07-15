Unik! Nagoya Siapkan Pengalaman Beda untuk Asian Games 2026, Atlet Tinggal di Kapal Pesiar dan Rumah Kontainer

Atlet Tinggal di Kapal Pesiar dan Rumah Kontainer di Asian Games 2026. (Foto: Instagram/@timindonesiaofficial)

PESTA olahraga terakbar di Asia, Asian Games 2026, akan menghadirkan konsep akomodasi yang berbeda dari penyelenggaraan sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa dekade, ajang olahraga terbesar Asia ini tidak akan menggunakan kampung atlet (athletes village) konvensional.

Penyelenggara memilih membagi tempat tinggal para atlet dan ofisial ke dalam tiga lokasi utama. Ada rumah bergaya kontainer, kapal pesiar, dan hotel yang tersebar di Nagoya serta sejumlah wilayah sekitar Jepang.

1. Pengalaman Beda

Asian Games 2026 dijadwalkan dibuka pada 19 September 2026. Ajang multievent ini akan berlangsung di kawasan Nagoya dan Prefektur Aichi.

Dilansir dari News of Japan, penyelenggara memperkirakan sekitar 12 ribu atlet dan ofisial akan berpartisipasi dalam Asian Games 2026. Sebanyak tiga opsi akomodasi disiapkan.

Pertama, ada rumah kontainer sekitar 2.000 orang selama Asian Games. Lalu, ada rumah container sekitar 1.000 orang saat Asian Para Games.

Kedua, ada kapal pesiar. Penginapan ini akan dipersiapkan untuk menampung sekitar 4.000 orang selama Asian Games 2026.

Ketiga, ada hotel. Ya, hotel tetap akan dipersiapkan di Nagoya serta wilayah Aichi, Shizuoka, Gifu, dan Mie yang diperkirakan menampung sekitar 9.000 orang selama Asian Games 2026 dan hingga 3.000 orang saat Asian Para Games 2026.

Banyak hotel di Nagoya juga diperkirakan akan digunakan untuk menampung tamu VIP, panitia, serta pihak lain yang terkait dengan penyelenggaraan pertandingan. Ini tentu menarik untuk para peserta Asian Games 2026.