Apakah Seks Harus Lama agar Memuaskan? Ternyata Ini Durasi Ideal Berhubungan Intim

Apakah Seks Harus Lama agar Memuaskan? Ternyata Ini Durasi Ideal Berhubungan Intim (Foto: Freepik)

JAKARTA – Banyak orang menganggap hubungan seks yang berlangsung lama identik dengan kepuasan. Padahal, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa durasi bukanlah faktor utama yang menentukan kualitas hubungan intim. Yang lebih penting adalah kenyamanan, komunikasi, dan kepuasan kedua pasangan.

Lantas, berapa sebenarnya durasi seks yang dianggap ideal menurut penelitian dan para ahli?

Durasi Rata-rata Hubungan Seks

Sebuah penelitian yang melibatkan pasangan heteroseksual dari lima negara menemukan bahwa hubungan seksual dengan penetrasi vagina berlangsung rata-rata sekitar 5,4 menit sebelum pria mengalami ejakulasi, demikian dilansir dari laman Mindbodygreen.

Sementara itu, survei terhadap terapis seks menyebut durasi hubungan seksual antara 3 hingga 13 menit masih tergolong normal. Adapun perempuan rata-rata membutuhkan waktu sekitar 13 menit untuk mencapai orgasme saat berhubungan intim dengan pasangan pria. Namun, orgasme tersebut umumnya tidak hanya bergantung pada penetrasi, melainkan juga stimulasi lainnya.

Penelitian lain juga menunjukkan sesi pemanasan (foreplay) biasanya berlangsung sekitar 11–13 menit, sedangkan hubungan seksual berlangsung rata-rata sekitar 7 menit.

Apakah Semakin Lama Semakin Baik?

Jawabannya belum tentu.