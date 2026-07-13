Benarkah Berhubungan Seks saat Menstruasi Bisa Hamil?

JAKARTA – Masih banyak yang menganggap berhubungan intim saat menstruasi tidak mungkin menyebabkan kehamilan. Padahal, anggapan tersebut tidak sepenuhnya benar. Meski peluangnya lebih kecil dibandingkan masa subur, kehamilan tetap dapat terjadi, terutama pada perempuan yang memiliki siklus haid pendek atau tidak teratur.

Selain berkaitan dengan risiko kehamilan, berhubungan intim saat menstruasi juga memiliki manfaat sekaligus sejumlah hal yang perlu diperhatikan, mulai dari kebersihan hingga risiko penularan infeksi.

Peluang hamil tetap ada

Melansir healthline, secara umum masa paling subur terjadi saat ovulasi, yaitu sekitar dua minggu sebelum menstruasi berikutnya. Namun, waktu ovulasi setiap perempuan bisa berbeda-beda tergantung panjang siklus menstruasinya.

Pada perempuan dengan siklus haid yang lebih pendek, ovulasi dapat terjadi tidak lama setelah menstruasi selesai. Di sisi lain, sperma mampu bertahan hidup di saluran reproduksi perempuan hingga sekitar lima hari. Kombinasi kedua kondisi tersebut membuat kehamilan tetap mungkin terjadi meski hubungan intim dilakukan saat haid.

Karena itu, pasangan yang belum merencanakan kehamilan tetap disarankan menggunakan kontrasepsi, seperti kondom, setiap kali berhubungan seksual.

Risiko yang perlu diperhatikan