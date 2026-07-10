5 List Warkop Hits yang Kini Jadi Tempat Nongkrong Anak Muda

JAKARTA – Warung kopi (warkop) kini tak lagi identik sebagai tempat sederhana untuk menikmati kopi dan mi instan. Seiring berkembangnya tren kuliner dan gaya hidup, banyak warkop bertransformasi menjadi ruang nongkrong yang nyaman dengan konsep modern, fasilitas lengkap, hingga buka 24 jam. Tak heran jika tempat-tempat ini menjadi favorit anak muda untuk mengerjakan tugas, bekerja, hingga sekadar berkumpul bersama teman.

Berikut deretan warkop hits yang ramai dikunjungi di Jakarta dan sekitarnya.

1. Warkop Bulungan Jakarta

Warkop Bulungan menjadi salah satu destinasi favorit anak muda di kawasan Jakarta Selatan. Berlokasi di Jalan Bulungan No. 8, tepat di depan SMA 70 Jakarta, tempat ini terkenal dengan menu andalannya berupa Indomie Nyemek dan Nasi Goreng Chili Oil.

Selain pilihan menu yang beragam, lokasinya yang strategis membuat Warkop Bulungan selalu ramai, terutama pada malam hari. Warkop ini buka setiap hari mulai pukul 07.00 hingga 03.00 WIB.

2. Warjonusantara

Warjonusantara dikenal sebagai pelopor konsep warkop open space di Indonesia. Mengusung konsep modern, tempat ini menyediakan area smoking dan non-smoking ber-AC sehingga nyaman untuk berbagai aktivitas.