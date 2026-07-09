Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN MOM AND KIDS

Mengenal Autisme, Apa yang Jadi Penyebabnya?

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |08:03 WIB
Mengenal Autisme, Apa yang Jadi Penyebabnya?
Ilustrasi penyebab autisme. (Foto: dok Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Gangguan Spektrum Autisme atau Autism Spectrum Disorder (ASD) berkaitan dengan perkembangan otak yang mempengaruhi cara seseorang memandang dan bersosialisasi dengan orang lain. Hal ini sering kali memicu tantangan dalam hal komunikasi dan interaksi sosial.

Melansir Mayo Clinic, orang dengan autisme juga cenderung memiliki pola perilaku yang terbatas dan dilakukan berulang-ulang. Kata "spektrum" sendiri dipakai karena rentang gejala dan tingkat keparahannya sangat luas, tiap orang bisa mengalami kondisi yang sangat berbeda.

Ini Penyebab Autisme

Sampai sekarang, tidak ada satu penyebab pasti. Karena kondisinya sangat kompleks, autisme kemungkinan dipengaruhi oleh banyak faktor, terutama kombinasi antara genetik dan lingkungan.

  • Genetik: Beberapa gen diduga kuat berperan dalam autisme. Pada beberapa anak, autisme berkaitan dengan kondisi genetik bawaan (seperti Sindrom Rett atau Fragile X). Pada kasus lain, mutasi genetik (perubahan gen) bisa meningkatkan risikonya, atau memengaruhi cara otak berkembang dan berkomunikasi antar sel.
  • Faktor Lingkungan: Para peneliti saat ini juga sedang mendalami apakah infeksi virus, penggunaan obat tertentu selama hamil, komplikasi kehamilan, hingga polusi udara punya andil dalam memicu autisme.

Faktor Mempengaruhi Risiko Autisme

Meski bisa terjadi pada siapa saja, ada beberapa hal yang bisa meningkatkan risiko anak mengalami autisme:

  • Jenis Kelamin: Anak laki-laki sekitar empat kali lebih berisiko didiagnosis autisme dibanding anak perempuan.
  • Riwayat Keluarga: Jika sudah ada satu anak di keluarga yang memiliki autisme, risiko anak berikutnya untuk mengalami kondisi serupa akan lebih tinggi.
  • Kelahiran Prematur: Bayi yang lahir sangat dini (sebelum usia kandungan 26 minggu) memiliki risiko lebih tinggi.
  • Usia Orang Tua: Ada indikasi hubungan antara usia orang tua yang lebih tua saat memiliki anak dengan risiko autisme, walau hal ini masih butuh penelitian lebih lanjut.
  • Kondisi Medis Lain: Anak dengan masalah kesehatan tertentu (seperti Sindrom Fragile X atau Tuberous sclerosis) punya risiko lebih besar untuk menunjukkan gejala autisme.

Memahami autisme bukan sekadar soal tahu gejalanya, tapi tentang bagaimana bisa lebih peduli, memberikan dukungan sedini mungkin, dan menciptakan lingkungan yang inklusif untuk mereka.

(Agustina Wulandari )

Women Okezone menyajikan berita terbaru dan terpercaya seputar dunia perempuan. Dapatkan informasi terkini tentang gaya hidup, kesehatan, karier, dan inspirasi wanita di Indonesia.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/07/08/629/3228817//ilustrasi_anak_dengan_autisme_atau_telat_bicara-5CG6_large.jpg
Apakah Speech Delay Gejala Autisme pada Anak? Yuk Moms, Pahami Bedanya!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/14/629/3224443//viral-10WB_large.jpg
Viral Anak Didorong dari Perosotan, Orangtua Ungkap Kronologi Lengkap dan Kondisi Korban
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/06/04/482/3222450//lemak_pada_mpasi-3Nbj_large.jpg
Peran Lemak dalam Tumbuh Kembang Anak, Pengaruh ke Otak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/05/11/612/3217728//disabilitas-j0uk_large.jpg
Pentingnya Ruang Inklusif bagi Anak Disabilitas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/06/629/3210805//inara-EFPh_large.jpg
Inara Rusli Bersyukur Lihat Perkembangan Anak Usai Didiagnosis ADHD hingga Autisme Ringan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/13/629/3189712//vaksin-p5sK_large.jpg
Heboh Isu Vaksin Bikin Anak Jadi Autis, Ini Penjelasan WHO
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement