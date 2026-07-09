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Enggak Sekadar Gaya, Intip Manfaat Main Rollerblade buat Kesehatan

Agustina Wulandari , Jurnalis-Jum'at, 10 Juli 2026 |09:02 WIB
Enggak Sekadar Gaya, Intip Manfaat Main Rollerblade buat Kesehatan
Ilustrasi main sepatu roda atau rollerblade. (Foto: dok Freepik)
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JAKARTA - Sejak video pedagang es krim viral di media sosial yang menjual dagangannya pakai sepatu roda, kini main sepatu roda atau rollerblade mulai ramai lagi. Dari anak maupun dewasa menikmati meluncur di jalanan dengan rollerblade. 

Di balik keseruannya meluncur, aktivitas ini menyimpan segudang manfaat luar biasa untuk kesehatan fisik dan mental. Mengutip dari Health, Berikut adalah manfaat main sepatu roda yang bisa kamu dapatkan:

1. Olahraga Kardio yang Menyenangkan

Sama seperti jogging atau bersepeda, bermain sepatu roda adalah bentuk latihan aerobik atau kardio yang sangat baik. Meluncur dengan ritme yang stabil dapat memompa detak jantung, melancarkan sirkulasi darah, dan pada akhirnya memperkuat sistem kardiovaskular (jantung dan paru-paru).

2. Ramah untuk Persendian (Low Impact)

Ini adalah salah satu keunggulan utama sepatu roda dibandingkan berlari. Saat berlari, kaki kita terus-menerus menghentak tanah sehingga memberikan tekanan besar pada lutut dan pergelangan kaki. Sebaliknya, gerakan meluncur pada sepatu roda sangat mulus dan minim hentakan (low impact), sehingga jauh lebih aman untuk persendian.

3. Mengencangkan Otot Tubuh

Bermain sepatu roda secara rutin adalah cara yang ampuh untuk membentuk otot, terutama di bagian bawah tubuh. Gerakan mendorong dan menyeimbangkan badan akan melatih berbagai kelompok otot, antara lain otot paha (depan dan belakang), otot betis, otot bokong (glutes), otot inti tubuh (core atau perut) yang bekerja keras menjaga posturmu agar tetap tegak.

4. Meningkatkan Keseimbangan dan Koordinasi

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