Rekomendasi Rollerblade buat Anak dan Dewasa, Desain Keren Harga Affordable

JAKARTA - Main sepatu roda atau inline skate (rollerblade) bukan cuma sekadar aktivitas fisik yang membakar kalori, tapi juga olahraga yang seru banget buat dilakukan bareng keluarga. Selain bikin tubuh sehat, meluncur di atas sepatu roda juga bisa jadi ajang untuk kembali bernostalgia dengan gaya era 90-an yang belakangan ini kembali tren!

Kabar baiknya, di Indonesia saat ini sudah banyak banget merek sepatu roda dengan kualitas mumpuni yang harganya masuk akal. Baik untuk anak-anak yang baru mau belajar, sampai orang dewasa yang ingin menjadikannya hobi baru akhir pekan.

Rekomendasi Rollerblade untuk Anak dan Dewasa

Berikut adalah rekomendasi merek rollerblade yang cocok untuk anak dan dewasa:

1. Oxelo (Tersedia di Decathlon)

Kalau kamu mencari sepatu roda dengan kualitas terjamin, harga terjangkau, dan garansi yang jelas, Oxelo adalah jawabannya. Merek ini sangat populer di Indonesia karena mudah dicari di toko perlengkapan olahraga offline maupun online.Kisaran harganya juga ramah di kantong mulai dari Rp500 ribuan sampai Rp2 jutaan.

Untuk Anak-anak: Seri Oxelo Play adalah juara. Roda dan bantalannya didesain khusus agar lajunya tidak terlalu cepat, sehingga aman untuk anak yang baru belajar keseimbangan. Plus, ukurannya bisa diatur (adjustable) hingga 3-4 nomor seiring pertumbuhan kaki anak.

Untuk Dewasa: Seri Oxelo Fit sangat cocok untuk pemula yang ingin bersantai santai, atau seri Oxelo MF (Freeride) yang memiliki hardboot (sepatu keras) pelindung jika kamu ingin mencoba trik atau bermain dengan ritme yang lebih intens.

2. Cougar

Cougar adalah salah satu merek legendaris yang merajai pasar e-commerce di Indonesia. Merek ini terkenal karena menawarkan desain yang keren dan warna-warni cerah yang pastinya disukai anak-anak maupun orang dewasa.

Harganya sangat bersahabat di kantong, mulai dari Rp900 ribuan sampai Rp2 jutaan. Cougar menyediakan banyak pilihan inline skate dengan sistem ukuran yang bisa dibesarkan atau dikecilkan (khusus untuk seri anak).