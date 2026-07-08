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Anak Jadi Korban Perundungan di Sekolah, Andika Mahesa Pilih Pindahkan Putranya

Ravie Wardani , Jurnalis-Rabu, 08 Juli 2026 |19:05 WIB
Anak Jadi Korban Perundungan di Sekolah, Andika Mahesa Pilih Pindahkan Putranya
Andika Kangen Band. (Foto: Instagram/@babang_andikamahesa)
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JAKARTA – Vokalis Kangen Band, Andika Mahesa, bercerita soal masalah yang sempat menimpa putranya, Mahesa Mawla Bumi, di sekolah. Putranya yang akrab disapa Bumi itu ternyata pernah jadi korban perundungan di sekolah.

Andika pun tak tinggal diam. Demi menjaga mental sang buah hati, ia memutuskan untuk memindahkan sekolah anaknya tersebut.

Andika Mahesa

1. Korban Perundungan

Andika khawatir sang anak mengalami dampak psikologis jangka panjang usai kasus perundungan tersebut. Alhasil, langkah memindahkan sekolah pun diambil.

"Nggak kasih pesan sih, takutnya dia mengalami trauma yang mendalam yang lama kan, jadi pindahin aja sekolahnya," ujar Andika Mahesa saat ditemui di kawasan Tendean, Jakarta Selatan belum lama ini.

Andika juga menyentil sikap orangtua lain yang dianggapnya terlalu berlebihan dalam menyikapi kenakalan anak-anak. Menurutnya, perilaku anak seusia SD yang aktif menjadi hal yang wajar dan bukan termasuk kategori nakal.

"Saya nggak mau jadi berantem sama orang-orang. Anak bocah-bocah mah aktif bukan bandel. Orangtuanya aja yang apa berpikirnya dungu. Harusnya punya pikiran 'Oh namanya anak-anak wajar aktif'," ucapnya.

 

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