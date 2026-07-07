Cerita Manohara soal Pengeluaran Terbesar Tiap Bulan, untuk Beri Makan Hewan

MODEL cantik Manohara Odelia Pinot berbagi cerita soal pengeluaran terbesar setiap bulan yang dikeluarkannya. Dia mengungkap hal tak terduga.

Dikenal sebagai figur publik, wanita 34 tahun tersebut memilih untuk tidak melakukan flexing dan tetap tampil sederhana. Ia bahkan mengaku pengeluaran terbesar setiap bulan bukan untuk perawatan kecantikan atau koleksi barang mewah.

1. Beri Makan Hewan

Anggaran terbesar Manohara dialokasikan untuk kesejahteraan hewan-hewan peliharaan. Dia diketahui memelihara 8 ekor anjing dan 4 ekor kucing di rumahnya.

"Pengeluaran terbesar itu untuk anjing dan kucing. Karena banyak ya, anjingku ada delapan, kucing ada empat," ungkap Manohara saat ditemui di kawasan Senayan belum lama ini.

Menariknya, hampir semua hewan peliharaannya tersebut merupakan hasil rescue. Manohara yang kini aktif sebagai relawan lingkungan memang sudah tidak lagi membeli hewan peliharaan sejak menyadari pentingnya adopsi.

"Dari delapan anjing, tujuh itu rescue. Yang beli cuma satu, itu yang paling tua sebelum aku aware tentang adopsi," tambahnya.