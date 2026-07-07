Rahasia Manohara Tetap Langsing Meski Masih Suka Makan Mie Instan

JAKARTA - Manohara Odelia Pinot menjadi salah satu figur publik yang kerap tampil menawan di ruang publik dengan bentuk tubuh yang langsing. Namun, siapa sangka, wanita 34 tahun itu masih doyan makan mie instan.

Kepada awak media, Manohara mengatakan selama ini dirinya menganut prinsip moderasi dalam urusan diet. Ia tidak mau terlalu mengekang diri sendiri dengan aturan makan yang terlalu ketat.

"Aku makan (mie instan). Makanya tadi aku bilang moderation ya. Aku bukan tipe orang yang sangat strict, karena untuk aku sendiri itu tidak realistis," kata Manohara di kawasan Senayan belum lama ini.

Meski sesekali melakukan cheating day, Manohara tetap mengimbanginya dengan mayoritas asupan makanan sehat. Baginya, kenyamanan batin jauh lebih penting daripada sekadar penampilan fisik.

"Terpenting menurut aku adalah inner peace. Kalau kita di dalamnya sudah merasa nyaman dengan diri sendiri dan senang, itu pasti terlihat dan terasa," tuturnya.