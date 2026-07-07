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Liburan Sekolah, Central Park 2 Hadirkan Pengalaman Seru bareng Tuntunzai Capybara Chocolate

Agustina Wulandari , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |18:20 WIB
Liburan Sekolah, Central Park 2 Hadirkan Pengalaman Seru bareng Tuntunzai Capybara Chocolate
Central Park 2 menghadirkan pengalaman spesial bertajuk Tuntunzai Capybara Chocolate. (Foto: dok Central Park 2)
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JAKARTA – Menyambut momen liburan sekolah yang selalu dinantikan keluarga Indonesia, Central Park 2 menghadirkan pengalaman spesial bertajuk "Tuntunzai Capybara Chocolate". Acara ini menampilkan sebuah instalasi tematik yang menghadirkan karakter Tuntunzai Capybara menggemaskan dalam suasana dunia coklat yang manis dan penuh imajinasi. 

Berlangsung mulai 18 Juni hingga 26 Juli 2026 di Neo Atrium, Central Park 2 Ground Floor, rangkaian acara ini siap menjadi destinasi liburan keluarga yang seru dan Instagramable.

Central Park 2 berkolaborasi dengan Toys Kingdom untuk menghadirkan pengalaman liburan yang semakin lengkap bagi anak-anak dan orang tua dengan mengusung karakter populer Tuntunzai. Tuntunzai adalah seekor capybara yang dikenal dengan kepribadiannya yang santai, optimistis, dan penuh keceriaan.

Pengunjung akan diajak memasuki sebuah dunia bertema coklat yang dipenuhi berbagai dekorasi interaktif, spot foto menarik, hingga aktivitas yang dapat dinikmati oleh seluruh anggota keluarga. Melalui kolaborasi ini, pengunjung dapat menemukan berbagai koleksi produk dan merchandise bertema Tuntunzai, serta beragam pilihan mainan yang dapat menemani momen bermain dan berkreasi selama liburan sekolah.

Instalasi megah bertajuk Tuntunzai Chocolatier akan menjadi daya tarik utama yang menghadirkan suasana toko coklat khas Tuntunzai lengkap dengan berbagai elemen dekoratif bertema dunia coklat. Pengunjung juga dapat menemukan berbagai karakter Tuntunzai dalam beragam bentuk yang tersebar di area instalasi, menjadikan setiap sudut sebagai spot foto yang menarik untuk diabadikan.

Meet and Greet Tuntunzai Chocolatier Head Chef

Meet and Greet Tuntunzai
Meet and Greet Tuntunzai Chocolatier Head Chef. (Foto: dok Central Park 2)

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