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Meriah! iNews Media Group Bagi-bagi Hadiah saat Konser PRJ, Ribuan Penonton Antusias Ikut Kuis

Niko Prayoga , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |15:23 WIB
Meriah! iNews Media Group Bagi-bagi Hadiah saat Konser PRJ, Ribuan Penonton Antusias Ikut Kuis
iNews Media Group bagi-bagi hadiah saat konser Jakarta Fair. (Foto: dok Niko Prayoga/Okezone)
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JAKARTA – Kehadiran iNews Media Group sukses menambah kemeriahan di panggung konser Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ). Melalui kuis yang digelar bagi para penonton, iNews Media Group membagikan berbagai macam hadiah menarik kepada penonton konser yang memadati area panggung, Minggu (5/7/2026).

Menurut pantauan iNews Media Group di lokasi, antusiasme luar biasa sangat terasa dari para penonton. Hal itu nampak dari ribuan penonton yang bersemangat bahkan saling berteriak riuh mengajukan diri dan mengacungkan tangan tinggi-tinggi agar dipilih untuk menjawab kuis oleh pembawa acara. 

Mereka yang berhasil menjawab pertanyaan seputar ekosistem media terintegrasi iNews Media Group dengan benar langsung mendapatkan hadiah spesial di tempat. Kegiatan kuis dan bagi-bagi hadiah ini berlangsung dalam dua sesi. Sesi pertama sebelum penampilan grup musik Feast yang telah dinanti-nantikan oleh penonton, serta sesi kedua yang digelar setelah penampilan mereka berakhir. 

Pada sesi pertama, suasana mencair saat pembawa acara turun langsung menyapa kerumunan penonton untuk melayangkan sejumlah pertanyaan pilihan ganda. Ribuan pasang mata tampak berhamburan mengajukan diri, bahkan suasana semakin riuh saat pertanyaan berikutnya dilemparkan karena melihat penonton sebelumnya berhasil membawa pulang hadiah.

Setidaknya ada lima pertanyaan yang dilontarkan kepada penonton dan ada lima penonton yang memenangkan hadiah karena menjawab pertanyaan kuis dengan benar. 

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