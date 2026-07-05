Ciri-Ciri Pria yang Susah Ereksi, Jangan Abaikan Tanda-tandanya

JAKARTA - Disfungsi ereksi (DE) merupakan kondisi ketika pria kesulitan mendapatkan atau mempertahankan ereksi yang cukup untuk berhubungan seksual. Kondisi ini bukan hanya dialami pria lanjut usia, tetapi juga dapat terjadi pada pria yang lebih muda akibat berbagai faktor, mulai dari gaya hidup hingga masalah kesehatan tertentu.

Meski sesekali gagal ereksi masih tergolong normal, keluhan yang terjadi berulang sebaiknya tidak diabaikan. Selain memengaruhi kehidupan seksual dan hubungan dengan pasangan, disfungsi ereksi juga bisa menjadi tanda adanya gangguan kesehatan yang memerlukan penanganan medis, demikian dilansir dari Mens Health.

Berikut beberapa ciri-ciri pria yang mengalami disfungsi ereksi

1. Sulit Mendapatkan atau Mempertahankan Ereksi

Tanda paling umum adalah kesulitan mendapatkan ereksi atau ereksi tidak bertahan cukup lama saat berhubungan intim. Jika kondisi ini terus berulang, sebaiknya segera berkonsultasi dengan dokter, terutama spesialis urologi.

2. Jarang Mengalami Ereksi di Pagi Hari