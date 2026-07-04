5 Rekomendasi Kolam Renang Seru di Jakarta untuk Liburan Keluarga

JAKARTA - Renang bukan sekadar olahraga yang menyehatkan, melainkan juga menjadi salah satu aktivitas rekreasi yang paling seru untuk anak-anak. Bermain air, meluncur di perosotan, hingga sekadar berendam bisa menciptakan momen yang sangat menyenangkan bagi mereka.

Di tengah cuaca Jakarta yang sering kali panas, menghabiskan waktu luang dengan berenang bersama keluarga tentu menjadi pilihan liburan yang menyegarkan. Berikut adalah 5 rekomendasi tempat berenang di Jakarta beserta rincian harga tiket masuknya:

1. Kolam Renang Gelanggang Remaja Jakarta Utara (GRJU)

Kolam renang yang dikelola oleh pemerintah ini menawarkan fasilitas memadai dengan harga yang sangat bersahabat. Di sini, terdapat kolam khusus anak atau tingkat Taman Kanak-Kanak dengan kedalaman 60 sentimeter, sehingga sangat aman untuk si kecil bermain air. Harga Tiket: Sekitar Rp10.500.

2. Palm Bay Water Park

Berlokasi di kawasan Jakarta Barat, tempat ini sangat pas untuk dijadikan tujuan wisata keluarga. Palm Bay Water Park menyediakan beragam wahana air yang menyenangkan untuk anak-anak, seperti Rainbow Slide dan Lazy River. Menariknya, terdapat juga Wave Pool yang mampu memberikan sensasi ombak layaknya di lautan.

Lokasi Palm Bay Water Park di Pegadungan, Kalideres, Jakarta Barat. Kamu bis amembawa anak atau keponakanmu ke sini dengan harga tiket masuk Rp45.000 untuk anak-anak setiap harinya. Untuk orang dewasa, tiket seharga Rp50.000 pada hari kerja dan Rp60.000 pada akhir pekan.

3. CX Waterpark

CX Waterpark. (Foto: dok Instagram/cxwaterpark)

Bagi yang berdomisili di Jakarta Timur, CX Waterpark dapat menjadi destinasi andalan. Selain wahana airnya yang bervariasi, tempat ini didukung oleh fasilitas penunjang yang sangat lengkap, mulai dari area kuliner (pusat jajanan), mesin ATM, hingga ruang serbaguna yang membuat kunjungan keluarga menjadi jauh lebih nyaman.

CX Waterpark berada di Ciracas, Jakarta Timur. Dengan fasilitas yang lengkap dan menyenangkan, kamu cukup merogoh kocek mulai dari Rp30.000 pada hari kerja, Rp40.000 saat akhir pekan, dan Rp50.000 pada hari libur nasional.

4. Kolam Renang Cikini