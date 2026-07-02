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Viral! Pasutri Bertemu Anak yang Mirip Mendiang Putrinya, Tangis Pecah Bikin Netizen Ikut Terharu

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 03 Juli 2026 |06:05 WIB
Viral! Pasutri Bertemu Anak yang Mirip Mendiang Putrinya, Tangis Pecah Bikin Netizen Ikut Terharu
Pasutri bertemu anak mirip mendiang putrinya. (Foto: Instagram)
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SEBUAH video viral di media sosial yang memperlihatkan momen mengharukan sepasang suami istri. Mereka bertemu seorang anak perempuan yang disebut mirip dengan mendiang putri mereka.

Unggahan tersebut menyentuh hati banyak warganet. Apalagi, tangis juga pecah di pasutri tersebut.

Pasutri bertemu anak mirip mendiang putrinya

1.  Pasutri Bertemu Anak yang Mirip Mendiang Putrinya

Dilansir dari video yang beredar di media sosial, pasangan suami istri terlihat berada di sebuah rumah makan di Medan. Saat menikmati waktu bersama, perhatian mereka tertuju pada seorang anak perempuan yang wajah dan tingkah lakunya mengingatkan mereka pada putri tercinta yang telah berpulang bernama Vio.

Sang istri mengaku sempat ingin menghampiri anak tersebut. Namun, ia masih diliputi rasa ragu. Melihat hal itu, sang suami kemudian memberanikan diri mendekati anak yang saat itu sedang makan bersama keluarganya.

Percakapan singkat pun terjalin. Dari perkenalan tersebut, pasangan itu mengetahui bahwa nama anak perempuan tersebut adalah Ruth. Dalam unggahan yang viral itu, pasangan tersebut mengungkapkan bahwa bukan hanya wajah Ruth yang mengingatkan mereka pada Vio, tetapi juga sikapnya yang dinilai begitu lembut.

"Ruth mirip sekali dengan Vio, anak kami. Dari cara dia makan dan berdoa sangat lembut. Pertemuan tadi menyembuhkan sedikit rasa rindu kami," tulis mereka dalam unggahan.

 

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