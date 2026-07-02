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HOME WOMEN LIFE

7 Cara Bikin Perempuan Bergairah, Laki-Laki Wajib Tau!

Tim Okezone , Jurnalis-Senin, 06 Juli 2026 |02:14 WIB
7 Cara Bikin Perempuan Bergairah, Laki-Laki Wajib Tau!
7 Cara Bikin Perempuan Bergairah, Laki-Laki Wajib Tau! (Foto: Freepik)
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JAKARTAGairah seksual dalam hubungan tidak selalu muncul dengan sendirinya. Seiring waktu, rutinitas, stres, hingga masalah kesehatan dapat memengaruhi hasrat seksual, baik pada pria maupun perempuan. Karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami cara membangun suasana yang nyaman dan saling mendukung agar hubungan intim kembali bergairah.

Melansir laman Hims, selain faktor emosional, kondisi seperti kadar testosteron yang rendah, gangguan kesehatan mental, hingga penyakit kronis juga dapat memengaruhi libido pria. Setelah penyebabnya diketahui, ada beberapa langkah sederhana yang bisa dilakukan untuk meningkatkan kualitas hubungan bersama pasangan.

Cara Membangkitkan Gairah Perempuan

1. Hindari Memberikan Tekanan

Salah satu hal yang paling memengaruhi gairah seksual adalah tekanan. Saat seseorang merasa dituntut untuk segera bergairah atau harus memberikan performa terbaik, tubuh justru lebih mudah mengalami stres.

Alih-alih terburu-buru, ciptakan suasana yang santai sehingga kedua pasangan bisa menikmati momen tanpa beban.

2. Ciptakan Suasana yang Nyaman

      
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