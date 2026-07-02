Mengenal Kode Segitiga Angka 7 pada Galon, Benarkah Mengandung BPA?

MENGENAL kode segitiga angka 7 pada galon penting dilakukan. Apakah kode ini menandakan bahwa galon tersebut mengandung BPA?

Air minum sendiri merupakan kebutuhan utama yang harus selalu tersedia di rumah. Tingginya permintaan kebutuhan tersebut membuat banyak perusahaan memproduksi air minum dalam kemasan dari mulai botol hingga galon.

1. Hati-Hati Pilih Galon

Namun, kamu harus berhati-hati dalam memilih produk air minum dengan kemasan plastik ini. Jangan sampai niat awal menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi air mineral malah berujung bahaya yang justru bisa menimbulkan penyakit bagi tubuh.

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah tanda pemakaian plastik yang ada di setiap produk air minum kemasan baik botol maupun galon. Hal itu menjadi penting mengingat kandungan plastik yang digunakan untuk air minum haruslah terbebas dari kandungan Bisphenol A (BPA).

Dokter spesialis anak sekaligus influencer kesehatan, dr. Lucky Yogasatria dalam unggahan video di akun Instagramnya mengingatkan agar masyarakat memastikan galon yang dipakai untuk air mineral keluarga tidak memiliki kode segitiga dengan angka tujuh. Kode tersebut berarti plastik yang digunakan untuk pembuatan galon mengandung BPA.

2. Baiknya Pakai Kode Segitiga Angka Satu

Alangkah baiknya, galon yang digunakan untuk air minum memiliki kode segitiga dengan angka satu. Kode tersebut menunjukkan bahwa plastik yang digunakan untuk pembuatan galon terbebas dari kandungan BPA.

“Pernah enggak cek kode di bawah galon yang kamu pakai? Kode nomor 1 nih seperti ini nih. Artinya, ini plastik PET yang BPA free atau bebas dari BPA. Mengapa penting banget nih buat kamu cek kode galon gitu? Kalau ada kode segitiga nomor tujuh, kamu perlu lebih hati-hati karena plastik ini mengandung BPA,” kata dr. Lucky, dikutip Jumat (3/7/2026).

Langkah tersebut menjadi sangat penting demi menjaga kesehatan keluarga di rumah. Apalagi, air galon umumnya digunakan oleh satu keluarga dari mulai orang tua hingga anak-anak.

Ia menjelaskan, kandungan BPA merupakan endocrine disruptor yang merupakan zat pengganggu bagi sistem hormon tubuh. Zat tersebut bisa berdampak pada tubuh manusia dengan menimbulkan gangguan metabolik, obesitas, resistensi insulin, gangguan pubertas, kesuburan, perkembangan saraf bahkan penyakit sensitif terhadap hormon.

Fakta cukup mengerikan adalah hal itu tidak terjadi secara sekaligus. Melainkan terjadi secara bertahap dan dampaknya akan terasa jika paparan BPA yang ada dalam tubuh sudah menumpuk dalam kurun waktu yang cukup lama hingga menyebabkan berbagai gangguan di atas. Bahkan gejalanya sendiri terkadang tidak disadari oleh tubuh.

“Sebabnya, faktanya, BPA dikenal sebagai *endocrine disruptor*, yaitu zat yang dapat mengganggu sistem hormon tubuh. Cara kerjanya tuh bukan seperti racun yang sekali masuk langsung bikin sakit, nggak. Tapi risiko paparan kecil setiap hari terjadi terus-menerus dan menumpuk,” jelas dia.